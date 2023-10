À bas le célibat: les relations monogames ont toujours la côte

La majorité des jeunes adultes priorisent les relations monogames, et ce malgré la croyance populaire qui porte à croire que les jeunes adultes sont adeptes des couples ouverts et des relations non exclusives.

C’est ce qu’a révélé un récent sondage Léger mené pour le compte d’application de rencontre Fruitz. Ainsi, «87% des jeunes de la génération Z ont déclaré être très fidèles, les 18-21 ans (91%) étant les plus nombreux. Le couple durable et monogame a donc encore définitivement de beaux jours devant lui!»

Les jeunes sont donc de plus en plus nombreux à chercher des relations sérieuses, si bien que 76 % d’entre eux se voient vivre une relation sérieuse dans le futur. Signe de cette tendance, les hommes (63 %) sont plus nombreux que les femmes (52 %) à vouloir avoir des enfants dans l’avenir. De plus, 49 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans croient en l’âme sœur.

Les rencontres en ligne: pas l’option favorite

Comme au temps de leurs parents, les rencontres en personne demeurent le choix de prédilection des jeunes adultes. Ils sont donc 83 % à affirmer ne pas utiliser d’applications de rencontre alors que 61 % ont avoué les consulter plusieurs fois par semaine.

«De plus, les personnes sur le marché du travail seraient plus portées à essayer des applications de rencontre en ligne. En effet, elles sont un plus grand nombre (44%) que le reste des personnes sondées (35%) à avoir rencontré leur partenaire en ligne. L’usage des applications de rencontre fait donc partie de leur quotidien, même si la vie hors ligne demeure le premier lieu de rencontre pour les jeunes de la génération Z au Québec», est-il précisé dans un communiqué.

Le sondage a également révélé que Tinder trône toujours au sommet des applications de rencontre les plus utilisées.

Le coup de sonde a été mené du 7 au 20 août dernier auprès de 501 adultes âgés de 18 à 24 ans parlant français ou anglais.