LANGLOIS, Jean-Jacques



Le 28 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean-Jacques Langlois, époux de feu Gisèle Giroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Philippe et Annie (Martin), ses petits-enfants Nathalie (Bruno), Alexandre (Joanie), Guillaume, Marianne et Mélya-Rose, son arrière-petite-fille Maèva, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 octobre de 13h à 15h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 15h en la chapelle du salon.