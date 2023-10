Arnold Schwarzenegger revient sur sa liaison avec sa gouvernante

Arnold Schwarzenegger a évoqué sa séparation de son ex-femme, Maria Shriver.

L’acteur de Terminator a entamé une liaison avec la gouvernante de sa famille, Mildred Baena, une décision qui a conduit à la fin de son mariage en 2011.

« N’oubliez pas que ce n’est pas comme si nous étions brouillés, a-t-il déclaré à propos de sa rupture. Nous ne nous sommes pas battus. C’est juste ma co**erie. »

Photo d'archives, Reuters

La gouvernante a mis au monde leur fils cinq jours après l’accouchement de sa femme.

Dans le documentaire Netflix de 2023 Arnold, il a été révélé que Maria Shriver avait découvert la liaison de son mari lors d’une séance de conseil matrimonial.

Photo d'archives AFP

L’ancien gouverneur de Californie a finalisé son divorce avec la journaliste en 2021, 10 ans après leur séparation, et ils restent en bons termes. « Mon chapitre avec Maria se poursuivra pour toujours, a-t-il déclaré. Même si c’est une relation différente, je n’ai aucune raison de ressentir autre chose que de l’amour pour elle. »

Arnold Schwarzenegger a également expliqué comment lui et Maria Shriver avaient géré l’éducation de leurs enfants. En plus de Christopher, aujourd’hui âgé de 26 ans, ils ont Katherine, 33 ans, Christina, 32 ans, et Patrick, 30 ans. « Nous avons toujours dit très clairement que les enfants ne devraient pas souffrir à cause de [cette liaison], a-t-il expliqué. Et elle a ses affaires, sa relation, j’ai les miennes, mais nous communiquons toujours sur les enfants, sur les vacances, sur les anniversaires, la fête des Mères et Noël. »

AFP

Arnold Schwarzenegger a commencé à sortir avec sa compagne actuelle, Heather Milligan, en 2013.