MANDEVILLE BERTHIAUME

Gisèle



À la Résidence Notre-Dame-de-la-Paix de Verdun, le 1er octobre 2023, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Gisèle Mandeville, épouse de feu Fernand Berthiaume, demeurant à Verchères. Elle était la mère de feu Daniel Berthiaume.Mme Gisèle Berthiaume laisse dans le deuil sa fille Ginette (Zoran Dordevic), son petit-fils Ian-Vladi Dordevic (Véronique Fournier), son arrière-petit-fils Gabriel; sa soeur Rita (feu Guy Collette) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESle vendredi, 6 octobre à compter de 10h suivront les funérailles en l'église St-Francois-Xavier de Verchères à 13h et l'inhumation au cimetière de Contrecoeur.Au lieu de fleurs, des dons pour le Club St-Luc seraient appréciés.Tél : 450-583-3511