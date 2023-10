[BALADO] «La zone payante»: on se prépare pour un choc au sommet entre Cowboys et 49ers

Dans les dernières années, la conférence américaine a été plus forte, mais voilà que la conférence nationale reprend des forces. On en aura la preuve en fin de semaine avec un duel déterminant entre les Cowboys et les 49ers. La zone payante en parle dans son nouvel épisode.

Deux équipes seulement sont invaincues actuellement et elles résident dans la conférence mal-aimée des dernières années. Les 49ers et Eagles rivalisent au sommet de la nationale, mais les Cowboys, mis à part un seul faux pas, ont aussi été dominants depuis le début de la saison.

Écoutez le balado La zone payante ci-dessous :

Leur affrontement face aux 49ers permettra-t-il de venger l’échec des dernières séries éliminatoires contre ces mêmes rivaux ? Nos analystes Stéphane Cadorette et Jean-Nicolas Gagné en discutent, comme ils analysent aussi chacun des 13 autres duels de la semaine 5 avec leur course très serrée qui se poursuit au chapitre des prédictions hebdomadaires.

Les Falcons de Matthew Bergeron, après un étonnant début de saison, semblent avoir les ailes brisées. La ligne à l’attaque connaît quelques ennuis et le jeu aérien ne fonctionne pas. On se penche sur la situation, comme sur les autres actualités autour de la ligue.

La zone payante ne remerciera jamais assez ses auditeurs d’être au rendez-vous et on prend le temps de répondre aux nombreuses questions sur des sujets variés.

Enfin, restez avec nous jusqu’au célèbre moment « Au Bar ! ». Cette semaine, un jeu controversé et un coup de cochon sont au menu. Bonne écoute !

La zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette