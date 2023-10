Blue Jays : Une décision de John Schneider fortement critiquée

Les Blue Jays de Toronto ont fait pâle figure dans leur série de barrage contre les Twins du Minnesota, mais plusieurs se souviendront de la rencontre de mercredi soir pour une décision controversée du gérant John Schneider.

Après trois manches, le lanceur partant Jose Berrios a été retiré du match au profit de Yusei Kikuchi. Le Portoricain ne faisait pas mal, l’opposé même, sauf que les entraîneurs sont quand même allés de l’avant avec leur décision. C’est à ce moment que tout s’est mis à débouler pour les Jays, qui ont perdu 2 à 0.

«Nous avions plusieurs plans à notre disposition. Jose était au courant, a indiqué Schneider en point de presse. Il était électrique. Ç’a été difficile de le remplacer. Je crois qu’avec la façon dont ils ont construit leur rotation, tu veux utiliser toutes tes armes. Ça n’a pas fonctionné.»

«Vous pouvez contester mes choix, ceux de l’organisation, je comprends. C’est difficile. Ça n’a pas fonctionné pour nous aujourd’hui ni hier. C’est la réalité du baseball. Il y a 29 équipes qui diront la même chose quand leur saison sera terminée», a regretté l’instructeur.

Impuissant

Le principal intéressé a accepté son sort, voyant ensuite Kikuchi accorder deux points. Son départ semblant prometteur n’a finalement duré que 47 lancers. Après la rencontre, Berrios est apparu très émotif devant les journalistes.

«Après avoir été remplacé, je me sentais mal, parce que j’aurais voulu continuer. Ensuite, je me suis dit que je devais en profiter, que nous étions quand même en bonne position, que je pratiquais le sport que j’aime et que je pouvais observer mes coéquipiers», a dit l’ancien des Twins, qui s’est consolé comme il l’a pu.

«Nous devions tout donner pour ce match, et c’est ce que j’ai fait. [...] Je ne contrôle que ce que je peux contrôler. J’ai fait de mon mieux du premier au 47e lancer. La vie continue», a-t-il ajouté.

Sur le terrain, plusieurs joueurs du Minnesota ont dit avoir été soulagés de voir Berrios quitter la butte, puisque le droitier limitait très bien les dégâts. Le joueur des Jays Whit Merrifield n’a pas du tout aimé la décision de Schneider.

«J’ai détesté ça, pour être honnête. Ce n’est pas ce qui nous a coûté le match, mais c’est le genre de décision qui nuit aux gérants et au baseball, à ce moment du match», a mentionné l’expert du deuxième coussin.

La même rengaine

Ainsi, les Blue Jays ont été balayés trois fois de suite en série de barrage, soit en 2020, 2022 et 2023. Leur dernière victoire en éliminatoires remonte à 2016. Ni Vladimir Guerrero fils ni Bo Bichette n’ont encore savouré de gain durant le calendrier d’après-saison.

«Nous avons été malmenés deux années de suite en séries éliminatoires. Nous avons une longue réflexion à faire, des joueurs jusqu’aux dirigeants, pour savoir ce que nous pouvons mieux faire», a avoué le joueur d’arrêt-court.

Au-delà de la situation de Berrios, Toronto s’est lui-même tiré dans le pied en ne produisant qu’un point en deux rencontres. La morale de l’histoire est assez simple.

«Nous n’avons pas inscrit de points. On ne peut pas gagner si on ne marque pas», a lancé Bichette.