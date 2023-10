Mort de Patricia Sirois: «C’est inconcevable que la vie de notre fille ne vaille pas plus que ça»

«On ne peut pas croire que la vie d’une mère de famille ne vaut pas plus que huit ans.» La mère de Patricia Sirois a accueilli difficilement le verdict prononcé à l’endroit de celui qui lui a volé sa fille.

Thérèse Duval se demandait déjà à sa sortie de la salle d’audience comment elle allait expliquer à ses petits-enfants pourquoi l’homme qui a abattu froidement leur mère sera libre dans cinq ans.

Photo courtoisie

«Charlotte va avoir 9 ans et demi. Elle va poser encore des questions. Pourquoi ce monsieur-là est libéré? Ils ne comprendront pas», a déploré la mère de Patricia Sirois, la victime de Martin Lévesque.

«Qui va aider nos petits loups?»

Les membres de la famille sont tous sortis de la salle en larmes mercredi après que le juge François Huot ait condamné l’ex-militaire de 51 ans à une peine de huit ans de pénitencier, à laquelle il reste cinq ans vu la détention provisoire.

Pour la famille Sirois, oui Martin Lévesque souffrait de troubles mentaux liés aux atrocités qu’il a vus lors de ses déploiements militaires, mais rien ne peut excuser le geste qu’il a posé le 10 septembre 2021.

«Oui je suis d’accord pour la réinsertion, mais qui va aider nos petits loups qui ont trois ans et quatre ans et demi? Ils ont vu mourir leur mère et ça va rester dans leur mémoire toute leur vie», a insisté la grand-mère des petits.

«Ce n’est pas normal qu’un enfant de quatre ans et demi te raconte le meurtre de sa mère.»

Trahi par un frère d’armes

Le juge Huot a mentionné dans sa décision avoir accordé un poids certain à la peur «d’un danger qui n’existait finalement pas» dont souffrait l’accusé et qui l’aurait poussé à ouvrir le feu.

Mais pour le conjoint de Patricia Sirois, lui-même militaire, il n’en est rien.

«Quand tu veux te protéger, cibole, on a la police», a insisté David Bélanger, qui n’acceptera jamais qu’un frère d’armes l’ait «poignardé dans le dos» de cette façon. Le conjoint de Patricia Sirois était d’ailleurs déployé en Lettonie quand le drame est survenu.

Crédit photo: Pierre-Paul Biron

«Dans l’armée, oui tu peux en tuer quand tu es à la guerre, mais quand tu es ici et que tu tues une innocente, ça, je ne le prends pas. On a tous vécu des situations en Afghanistan qui étaient rough, mais on avait toujours le but de sauver du monde avec le moins de pertes possible.»

Aujourd’hui, David Bélanger doit apprendre à vivre avec la pire des pertes.

«C’était mon âme sœur.»