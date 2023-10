Comment aider financièrement nos petits-enfants?

Mon mari est décédé il y a quelques années en me laissant suffisamment d’argent pour survivre aisément jusqu’à mes vieux jours. Rendue à 77 ans, comme mon pécule est encore important, j’ai décidé d’offrir ces deux dernières années à mes trois enfants, des sommes consistantes pour qu’ils puissent en profiter pendant qu’ils en ont le plus besoin. Aucun des trois n’est dans le besoin, mais cet argent inattendu a quand même fait leur affaire.

La lecture, le week-end dernier, du dossier du Journal sur les difficultés vécues par les très jeunes ménages qui s’interrogent sur leur avenir financier et leur impossible accès à la propriété, m’a fait réfléchir. Il est évident que mes enfants, qui ont tous la quarantaine et qui travaillent tous, ainsi que leurs conjoints et conjointes, dans des métiers payants, n’ont pas de craintes pour leur avenir.

Mais c’est loin d’être la même chose pour mes petits-enfants, et à la lumière de ce que j’ai lu dans Le Journal, leur avenir financier est loin de leur promettre l’équivalent de ce que leurs parents ont présentement. Je me suis donc dit que c’est vers eux que je devrais porter ma générosité pour les années à venir. Mais comment procéder pour leur transmettre des fonds qu’ils pourront faire fructifier en attendant de les utiliser ?

Comme ils n’ont pas tous le même rapport à l’argent et que certains sont mieux formés que d’autres par leurs parents, il me faut user de prudence pour parer au gaspillage que certains d’entre eux pourraient être tentés de faire. De plus, comme l’âge de mes huit petits-enfants varie de 5 à 17 ans, certains sont plus proches de l’âge adulte que d’autres. Quelles seraient selon vous les façons idéales et en même temps sécuritaires de leur transmettre cet argent ?

Grand-mère qui veille au grain

Comme l’instruction est le meilleur garant d’avoir un emploi rémunérateur plus tard, l’idée de les doter d’un Régime d’épargne-étude enregistré s’avérerait l’idéal pour tout ce beau monde. Comme les plus vieux approchent de l’âge adulte et qu’ils penseront alors à acquérir une propriété, vous pourriez investir dans leur CELIAPP personnel s’ils en ont un, ou les aider à le démarrer s’ils n’en ont pas. Il s’agit d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Ces deux possibilités ayant des buts bien définis, ça mettra vos jeunes à l’abri de dilapider leur argent.