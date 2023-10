Coupe du monde de vélo de montagne: les Québécois veulent conclure leur saison sur une bonne note à la maison

Après une saison en dents de scie, l’Olympien Léandre Bouchard souhaite conclure sa campagne sur une bonne note devant sa famille et ses amis.

Médaillé d’argent au championnat canadien de cross country olympique, Bouchard a obtenu son meilleur résultat de la saison sur la scène internationale avec une 32e place à l’occasion de la première Coupe du monde de l'année.

«J’espère prendre l’énergie de la foule pour terminer la saison sur une bonne note et mettre un baume sur les hauts et les bas, a raconté Bouchard. Une place dans le Top 40 serait intéressante ou être près de mon meilleur résultat. J’espère sortir un lapin de mon chapeau. Je veux être fier et exténué après la course.»

Victime d’une chute importante lors d’une descente d’entraînement tout juste avant la première étape de la Coupe du monde au Brésil en avril 2022, Bouchard a subi des séquelles encore cette année. Le bilan n’était pas joli : cinq côtes fracturées, luxation de deux ligaments et pneumothorax qui a entraîné une contusion et des saignements aux poumons.

«Mes performances cette année sont reliées aux conséquences de ma blessure de 2022, a expliqué la fierté d’Alma. J’ai effectué un retour rapide, mais mes blessures m’ont suivi cette année. En plus j’ai subi quelques malchances.»

Ses résultats n’étant pas suffisants, Bouchard ne prendra pas le départ du cross country circuit court. En 2022, il avait terminé en 15e place au championnat mondial. «Le cross country est l’événement principal et je vais me concentrer là-dessus.»

Au même titre que Bouchard, Laurie Arsenault n’a pas connu la saison souhaitée sur le circuit de la Coupe du monde et ratera le cross country circuit court.

«Ce fut une saison assez difficile, a-t-elle indiqué. J’ai été victime de plusieurs chutes et de blessures. J’ai eu peu d’entraînement. Je suis de retour à 100 pour cent physiquement, mais c’est poche que ça arrive en fin de saison. J’ai la tête remplie de rêves et je vais continuer l’an prochain. À 26 ans, je suis encore jeune dans un sport à développement tardif.»

Objectif atteint

Ophélie Grandmont a atteint son objectif principal cette saison. «Je suis très contente de m’avoir qualifiée pour le championnat mondial U-23 à Glasgow en Écosse où j’ai terminé en 38e place. J’ai aussi fait une Coupe du monde en Suisse. À 19 ans à ma première année chez les U-23, je m’attendais à ce qu’il y ait une grosse marche avec la catégorie junior.»

Des objectifs précis en tête? «Un Top 30 serait bon et un Top 25 encore meilleur, a souligné la résidente de Beaupré qui n’a besoin que de 15 minutes en vélo pour se rendre au Mont-Sainte-Anne. Le parcours est très technique et surtout avec la pluie annoncée.»