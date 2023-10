Crise du logement et itinérance: Toronto pire que Montréal

Si Montréal connait une crise du logement difficile et que le nombre d'itinérants a beaucoup augmenté, la ville de Toronto est en proie à une crise bien plus aigüe.

La Ville Reine dénombre 10 800 itinérants sur son territoire, soit plus du double de Montréal, où on en recense environ 4 700.

Et la situation s'aggrave à Toronto, selon la mairesse Olivia Chow, élue en juin dernier.

«La situation s'envenime parce que de plus en plus de réfugiés viennent dans les grandes villes», dit-elle dans une entrevue à TVA Nouvelles.

TVA Nouvelles | Olivia Chow

De plus, l'attente pour un appartement subventionné est longue à Toronto: 14 ans, comparativement à 6 ans à Montréal.

«Des gens âgés me disent: "Mme Chow, je vais mourir en train d'attendre, je ne vais jamais obtenir un logement abordable, car la liste d'attente est tellement longue"», dit la mairesse.

Si la crise est moins aigüe à Montréal, selon elle, c'est en partie en raison des investissements que le Québec au fil des ans et qui n'ont pas été imités par les gouvernements de l'Ontario.

«Je suis très jalouse du Québec», dit Olivia Chow.

UN LIEN AVEC LA FERMETURE DU CHEMIN ROXHAM?

Selon la mairesse de Toronto, près d'un itinérant sur quatre dans sa ville est un migrant.

Plusieurs intervenants affirment que le nombre de demandeurs d'asile arrivant à Toronto a fait un bond important depuis le printemps, soit depuis la fermeture du chemin Roxham en mars.

Les refuges pour sans-abris de la ville sont au maximum de leur capacité, si bien que de nombreux réfugiés se tournent vers une église dans le nord de la ville.

TVA Nouvelles

«La situation devient terrible», dit Miriam Kutesa, qui travaille à la Dominion Church International, où plusieurs migrants dorment sur des matelas placés sur le plancher.

«Nous avons jusqu'à 220 personnes, 223 je crois maintenant. Mais les gens continuent d'arriver. Nous avons des personnes qui ont dormi à l'extérieur de la véranda, car nous n'avions plus de place à l'intérieur.»

«Ce n'est pas facile», nous dit Uboga Mésenjé Philémon, un demandeur d'asile congolais qui demeurait à l'église depuis deux semaines lors de notre passage.

TVA Nouvelles | Uboga Mésenjé Philémon

Hommes, femmes et enfants se côtoient dans ce camp de fortune, où maintenir un semblant de vie privée est un défi.

Affirmant avoir fui la guerre dans son pays, Uboga Mésenjé Philémon dit malgré tout ne pas regretter sa décision de s'établir à Toronto.

«Je ne suis pas déçu. Je crois qu'au moment opportun, j'aurai ma place, j'aurai ma maison», dit-il.

UN MANQUE DE LOGEMENTS CRIANT

La situation à Toronto est aussi exacerbée par la construction résidentielle qui ne suit pas l'augmentation constante de la population.

Dans certains parcs, on peut voir des tentes dans lesquelles des gens habitent parce qu'ils n'ont pas les moyens de défrayer le coût d'un loyer.

«Nous sommes désespérés et n’avons nulle part à aller», dit une jeune femme rencontrée près de la tente qu'elle habite au parc Allen Gardens en marge du centre-ville.

TVA Nouvelles

Devant cette crise, la mairesse Chow promet de construire 25 000 unités de logement abordable d'ici 2031.

Et c'est en plus des 40 000 que la ville de Toronto prévoyait déjà bâtir.

Olivia Chow dit ne pas savoir encore combien ce plan va coûter.

Elle parle de réduire la bureaucratie et de faire construire des logements abordables dans les terrains de stationnement, dans des immeubles abandonnés et au-dessus de certains édifices.

Mme Chow reproche au passage au gouvernement fédéral de se trainer les pieds en matière d'aide au logement.

«Il y a beaucoup d'argent prévu, mais il reste à Ottawa», dit-elle.

«Ils ont de nombreux programmes dans leurs livres. Ils ont juste besoin que ça donne des résultats.»

400 000$ pour la construction d'une unité de logement

Construire du logement à Toronto s'avère pour l'instant très compliqué, selon une association de promoteurs.

«Vous devez entrer en contact avec 45 agences différentes», dit Grant Cameron du Conseil de la construction résidentielle de l'Ontario.

«Il y a beaucoup de bureaucratie, des règlements sur la construction, des frais qui doivent être payés», ajoute Keith Hambly de l'organisme Fred Victor, qui œuvre auprès des sans-abris.

Selon lui, le coût pour construire une seule unité de logement à Toronto s'élève entre 300 000 et 400 000 dollars actuellement.

«Il doit y avoir des façons plus simples et plus raisonnables de procurer des logements aux gens.»

Population

Toronto 2,794,356

Montréal 1,762,949

Source: Statistique Canada

Coût moyen d'un logement avec une chambre

Toronto 2 620 $/mois

Montréal 1 769 $/mois

Source: rentals.ca

Coût moyen d'un condominium

Toronto 705 572 $

Montréal 393 000 $

Sources: Toronto Regional Real Estate Board et wowa.ca

Coût moyen d'une maison unifamiliale

Toronto 1 416 366 $

Montréal 561 000 $

Sources: Toronto Regional Real Estate Board et wowa.ca