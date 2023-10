«Parmi les cinq meilleurs festivals en Amérique»: le Festival d'été de Québec est encensé

Le Festival d’été de Québec a-t-il la stature de Coachella et des plus grands événements musicaux en Amérique ? C’est ce que croient deux influents agents américains qui ont assisté au FEQ pour la première fois, l’été dernier.

Josh Kurfirst, qui travaille pour l’agence WME, et Jenna Adler, qui occupe un poste important au sein de la firme CAA, ont louangé le FEQ dans un reportage paru dans Pollstar, un important magazine de l’industrie du spectacle, intitulé « Le meilleur festival dont vous n’avez jamais entendu parler est à Québec ».

Capture d'écran site Pollstar

« C’est un des festivals les plus impressionnants auxquels j’ai participé en Amérique du Nord. C’est du niveau de Coachella, Lollapalooza, Outside Lands. Il est à considérer pour une place parmi les cinq meilleurs festivals en Amérique du Nord, c’est certain », a déclaré Kurfirst, qui était à Québec pour le concert des Foo Fighters.

« J’ai tout aimé, a ajouté dans le même article Jenna Adler, sur les lieux avec Green Day. C’est au niveau de tous les grands festivals auxquels j’ai pu assister. [...] J’ai été très agréablement surprise de constater comment c’est bien organisé et convivial pour les artistes. J’en suis revenue complètement conquise. »

Un article qui vaut de l’or

Pour les dirigeants du FEQ, un tel article vaut de l’or, surtout en raison de l’importance des gens cités. « Des joueurs puissants [power players] », signale le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance.

Si le Festival s’immisce effectivement dans le club sélect des grands festivals qui font jaser, le FEQ ajouterait une carte importante dans son jeu quand vient le temps de convaincre les vedettes de venir sur les Plaines.

Ce que souhaite notamment M. Bellavance, c’est que les vedettes mentionnent Québec lorsqu’ils parlent en entrevue des grands festivals où ils jouent.

« On veut que les artistes de haut niveau ne viennent pas pour la paye, même s’ils ne viennent pas à rabais, mais pour le narratif autour de Québec, la ville, les grandes foules, l’expérience qu’ils vont avoir en venant ici », explique-t-il, en prenant en exemple Taylor Swift.

« C’est bien évident que dans son plan de carrière actuellement, ce n’est pas écrit d’aller chercher un chèque de paie décent à Québec. Si tu veux que cette situation devienne réalité éventuellement, ça prend un narratif d’enfer autour du festival. »

Écoutez la chronique de Marianne Bessette, journaliste à la recherche au micro d'Alexandre Dubé via QUB radio :

Attirer les médias

Pour devenir un événement incontournable pour lequel les artistes sont prêts à faire de la place dans leur calendrier, en juillet, le Festival d’été devra être visible dans les grands médias américains, comme le sont les festivals de Coachella ou de Bonnaroo.

L’article du Pollstar signale la directrice des communications, Samantha McKinlay, qui servira d’incitatif pour les convaincre de se déplacer à Québec.

« Tout le monde de l’industrie lit Pollstar. C’est une carte de visite extraordinaire et j’espère que ça va se traduire par des visites de médias intéressants », dit-elle.

« Un article de cette nature dans une revue aussi prestigieuse et crédible que Pollstar, c’est une carte de visite incroyable pour notre ville, se réjouit le PDG de BLEUFEU et du FEQ, Nicolas Racine. C’est la destination au grand complet qui en bénéficie. Ça nous confirme qu’on fait quelque chose de bien avec notre modèle. »

Qui sont ces agents ?

Josh Kurfirst

Compte Facebook de Josh Kurfirst

Partenaire, agent et responsable mondial des festivals chez WME (William Morris Endeavor) ;

Nommé parmi les 40 jeunes acteurs importants de l’industrie de la musique en 2016 par Billboard ;

Présent au FEQ pour représenter les Foo Fighters et The War on Drugs, il est le fils du légendaire agent d’artiste Gary Kurfirst.

Jenna Adler

Photo les archives/AFP

Codirectrice du Groupe tournée mondiale hip-hop/R&B de CAA (Creative Artists Agency) ;

Honorée par Billboard et Pollstar pour son rôle dans l’industrie musicale ;

Présente au FEQ pour représenter Green Day. Elle travaille aussi avec Jennifer Lopez et Doja Cat, entre autres.