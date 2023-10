« Du feu dans les lilas » : Beyries nous en dit plus sur son premier album en français à venir

Ça n’allait pas fort pour Beyries quand elle a commencé à travailler sur Du feu dans les lilas, il y a 5 ans. Les séances de création avec son ami Maxime Le Flaguais, qui signe les textes de l'album, lui ont offert un lieu de réflexions salvatrices. Le résultat? Un premier album en français à venir en 2024 sous l’étiquette Audiogram. Entrevue.

« Il y a 5 ans, je me séparais. C’était la sortie de mon premier album Landing... J’apprenais ce métier-là, qui est quand même allé assez rapidement. J’ai voyagé, rencontré plein de monde. Quand un effort a un certain écho, ça peut devenir overwhelming... Tu entres dans une nouvelle dimension. J'étais beaucoup là-dedans, à essayer de comprendre ce qui se passait. À voir ce que je voulais pour la suite. C’était chargé comme période», confie l’artiste de 44 ans qui a dévoilé quelques chansons de Du feu dans les lilas au URSA mtl lundi soir.

Ce trop-plein a entre autres trouvé une soupape dans des sessions de création de chansons en français, tenues en parallèle de la création de son deuxième album en anglais Encounter (2020). « Avec Maxime, on peut parler de n’importe quoi. Il est très straight to the point. Il n’y a pas de tabou, de rigidité. On a passé des heures et des heures à écrire et composer, recommencer, rebrasser... On sortait des sessions et on se disait parfois " Ouf, ce n’est pas léger! On ne pourrait pas écrire des chansons easy? " (Rires...) », raconte Beyries.

Dans sa voix, on sent toute l’amitié qu’elle porte à son acolyte Maxime Le Flaguais, avec qui elle avait déjà lancé la pièce J’aurai cent ans. « En fait, j’étais amie avec son grand frère, adolescente. J’ai rencontré avec Maxime quand il avait 11 ou 12 ans. On s’est plus retrouvés quand j’ai été malade. On s’est rejoint dans un espace que peu de gens comprenaient. On est devenus de grands amis. » Rappelons que c'est son combat contre le cancer qui a mené Beyries à écrire ses premières chansons.

Pourquoi sortir cet album en français maintenant? « On était enfin prêts. Cet album est un grand pas dans ma carrière. Le fait de faire un projet plus complet, plus étayé en français, est un grand virage. Plus je chantais en français, plus j’avais du plaisir. Ça peut être vraiment extraordinaire d’interpréter des pièces en français quand tu as de bons textes. On sent une plus grande intimité dans les chansons. Maxime a une façon d’écrire qui m’interpelle beaucoup. C’est un gars qui a lu énormément de philo, d’histoire... C’est une écriture universelle. Les chansons ne sont pas très personnelles. On voulait créer des pièces intemporelles, qui s’écouteront bien dans 10-20 ans... »

Le bagage d’acteur de Maxime Le Flaguais a aussi permis à Beyries de travailler son interprétation. « Il a apporté plus de discipline et de rigueur au débit de ma voix, comme où mettre mes accents toniques, etc. On voulait travailler main dans la main. De ligne en ligne, il me demandait de ce que je pensais. On changeait parfois la mélodie. On était là pour servir le texte."

Pour Beyries, Joseph Marchand était le bon choix de réalisateur pour mettre en lumière ces textes. « C'est un musicien que j’adore. Je voulais un album sobre, élégant, nuancé et délicat... » Comment décrire le son de cet effort à venir? « C’est de la chanson française un peu classique, pour auditeurs avisés. C’est un album très introspectif, qu’il faut écouter quand on est dans une zone particulière, pas avec des amis en cuisinant! (Rires...) Selon moi, chaque écoute apporte de nouveaux éléments. »

Une approche qui résonne avec la chanson Du temps, premier extrait de Du feu dans les lilas, sur laquelle on peut aussi entendre Albin de la Simone (piano), Robbie Kuster (percussions) et François Lafontaine (synthétiseurs).

« J’aimerais que cet album favorise le ralentissement. C'est très jouissif de ralentir. Ralentir pour mieux être, pour mieux entrer à l’intérieur de soi. Il faut être à l’écoute pour être capable de recevoir. J’aimerais que les gens y créent leur propre univers. Je suis une personne qui a tendance à aller vite, et c’est une révélation pour moi de ralentir. De prendre le temps, d'épurer. Comme pour la création de cet album. Pour nous, ces années de création ont été importantes. Je suis vraiment contente d’avoir pris ce temps avec Maxime. »

À quelques mois de la sortie de ce nouvel album en français, Beyries ne cache pas ses ambitions de percer en Europe. « On a une équipe en France avec qui on travaille depuis plusieurs mois. L'ambition serait d'aller faire des spectacles et de développer un auditoire là-bas. »

L’album Du feu dans les lilas de Beyries sera disponible en 2024 sous l’étiquette Audiogram. Pour tous les détails, c’est ici.