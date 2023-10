Dure semaine au boulot? Pas autant que les Bears!

Il y a des moments dans la vie où tout individu peut être convaincu d’avoir vécu la pire semaine qui soit au travail. Quand on se compare on se console et il y a ces temps-ci les Bears de Chicago pour rappeler qu’il y a toujours pire ailleurs.

Avec 14 défaites de suite en remontant à la saison dernière, c’est en vérité plus qu’une semaine difficile que les Bears connaissent. On peut même parler de catastrophe pour cette franchise, jadis fière, qui sera en action jeudi soir face aux Packers et que vous devez éviter même sous la menace de la torture.

De reconstruction en reconstruction, celle qui se vit présentement à Chicago est probablement la plus pénible parce qu’avant la saison, il y avait vraiment lieu de croire que l’équipe était sur la bonne voie. Après le véritable accident de char qu’a été le premier mois de la saison, les Bears sont plutôt sur la voie d’évitement.

Dans les derniers jours, c’est devenu pire que pire et pour faire l’inventaire des déboires, difficile de savoir par quel bout commencer.

Fields au neutre

Dimanche, tout laissait croire que l’équipe pouvait relancer sa saison avec une avance de 28-7 à la maison face aux Broncos. Mais non, il a fallu que les Bears arrêtent de jouer et gaspillent ce coussin de 21 points pour égaler la plus grosse remontée à leurs dépens dans l’histoire de la concession.

Faut-il ajouter que leurs adversaires du jour venaient de se faire poivrer de 70 points une semaine plus tôt et qu’ils étaient, eux aussi, en pleine crise existentielle, sans la moindre victoire?

Les Bears sont aussi une mauvaise comédie de relations publiques. Lors des trois premières défaites, le plus important projet de l’organisation, le quart-arrière Justin Fields, jouait de manière exécrable. En conférence de presse, il a remis en doute le coaching, avant de se rétracter.

La vérité, c’est qu’il n’a pas tort, mais que toute organisation fonctionnelle lave son linge sale en privé. L’autre vérité, c’est qu’avant de lancer des tomates à ses entraîneurs, Fields devrait avoir la décence de se regarder dans le miroir. Outre son excellente première demie face aux Broncos, son début de saison est un monumental fiasco.

D’autres malheureux

Et que dire du pitoyable téléroman entre les Bears et leur receveur mécontent Chase Claypool?

Dimanche, l’entraîneur-chef Matt Eberflus, fort d’un éloquent dossier de 3-18 depuis son arrivée, a indiqué que Claypool était resté chez lui par choix. Plus tard, un relationniste de l’équipe l’a contredit en affirmant que Claypool s’était fait demander de rester chez lui. Qui dit vrai dans cette pathétique parodie ratée des Beautées désespérées? Parlez-vous et branchez-vous au moins sur les mêmes menteries, tant qu’à avoir l’air fou!

Claypool n’est même pas le seul receveur qui rumine. Dans une discussion avec le secondeur des Buccaneers Devin White avant un match, le nouveau venu DJ Moore s’est fait dire qu’il était mal utilisé et sans réaliser que les micros étaient ouverts, il a répondu qu’il était bien d’accord.

Peu de joueurs semblent entichés de leur situation en ce moment chez les Bears.

Il y a aussi eu tout le boucan entourant le départ du coordonnateur défensif Alan Williams pour des raisons personnelles. Des rumeurs de perquisition policière, niées par la suite, ont même circulé.

Vous en voulez encore? Dans tout ce charabia, les Bears ont de plus été victimes d’un vol majeur d’équipements au Soldier Field. Ce n’est toujours bien pas de leur faute, mais n’empêche que le nuage noir au-dessus de cette franchise refuse de se dissiper.

Bref, pensez-y quand tout s’écroule autour de vous au boulot et que votre environnement de travail semble devenu le lieu le plus dysfonctionnel qui soit. Prenez une grande respiration et rappelez-vous que les Bears, eux, sont vraiment tout croches.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Bears 17 Commanders 24

À TRAVERS LA NFL...

Du renfort chez les Lions

Les Lions vont enfin pouvoir miser sur le receveur de passes de deuxième année, Jameson Williams. Blessé pour la majeure partie de sa saison recrue l’an passé, il a été suspendu pour six matchs cette saison en raison de paris illégaux. Cette suspension a été réduite à quatre parties et le voilà prêt à renouer avec l’action. Pourquoi en parler? Parce qu’il est explosif à souhait et qu’il a encore le potentiel de dynamiser encore plus l’attaque des Lions. Dans la NCAA, il a gagné 19,6 verges par réception.

Jonathan Taylor de retour?

Avant la saison, la mésentente contractuelle entre les Colts et leur porteur de ballon Jonathan Taylor a fait couler beaucoup d’encre. Mécontent, Taylor a exigé un échange, mais les Colts n’ont pas trouvé une compensation qui leur plaisait. Placé sur la liste des blessés, Taylor est admissible à un retour et les Colts ont laissé entendre qu’il était excité à l’idée de revenir. Reste à voir s’il pourra jouer dimanche face aux Titans.

Un retour à la maison

Les Patriots, déjà privés des demis de coin Jack Jones et Marcus Jones, ont vu leur excellente recrue Christian Gonzalez tomber à son tour dimanche.

Une blessure à une épaule lui fera rater le reste de la saison.

Désespérés, ils se sont tournés vers leur ancienne flamme, JC Jackson.

Ce dernier excellait en Nouvelle-Angleterre avant de mettre le cap chez les Chargers l’an dernier, via le marché des joueurs autonomes. Depuis, c’est un véritable désastre.

Les Patriots obtiennent Jackson et un choix de septième tour en 2025 contre un choix de sixième tour en 2025.