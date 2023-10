ROSS-FUGÈRE, Doris



Maman nous a quittés le 26 septembre dernier à 84 ans, à la suite du syndrome parkinsonien.Elle était l'épouse de feu Roger Fugère (2014) et la fille de feu Herbert Ross et Beatrice McQuaig.Lors de son grand départ, elle était entourée de ses enfants, Dominique (Paul Peritz), Roger Jr. (Josée Hamelin), Philippe (Nathalie Pelletier) et Vivian (Michel Panneton).Elle laisse dans le deuil onze petits-enfants qui étaient sa grande fierté, David, Elizabeth, Stéphanie, Charles, Florence, William, Catherine, Marie-Michelle, Benjamin, Antoine et Laurianne, neuf arrière-petits-enfants, Sacha, Auguste, Maxime, Justin, Clara, Eléonore, Zoé, Nathan et Lewis-Anthony, ainsi que son Blackie qu'elle adorait tant. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-famille des Fugère ainsi que plusieurs amis et amies avec qui elle a partagé sa passion pour la coiffure, les voyages, le golf et le bridge… sans oublier celle pour les Canadiens, dont elle suivait assidûment les matchs à la télé.Ce que nous retenons de maman : une femme active, belle et fière, qui se dépassait chaque fois qu'elle recevait son clan à la maison. Tables soigneusement montées, repas succulents, cadeaux et douceurs pour les petits. Malgré sa maladie, maman a su faire preuve de gratitude envers tous ceux et celles qui l'ont côtoyée. Elle nous lègue son amour et son dévouement ainsi que sa grande résilience devant les deuils successifs qu'elle a dû faire au cours des dernières années.Merci à toute l'équipe du Sunrise pour ses attentions et ses bons soins. Particulièrement aux Drs Hubert Tremblay et Normand Lavoie pour leur compassion et leur disponibilité envers maman et envers nous.La famille recevra vos condoléancesle vendredi 13 octobre, à compter de 13h, au105, BOUL. DESJARDINS EST, SAINTE-THÉRÈSEUne cérémonie et un goûter suivront à compter de 17h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuventse traduire par un don à la fondation Pallia-Vie de Saint-Jérôme.