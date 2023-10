François Legault à l’écoute: on peut en douter!

La dégelée caquiste dans Jean-Talon est sévère. Le premier ministre François Legault est d’ailleurs apparu sonné devant les caméras et il a promis d’être plus à l’écoute de la population.

Ce sera un exercice difficile pour lui, alors qu’on le connaît comme un homme n’en faisant qu’à sa tête et comptant sur son armée de communicateurs pour faire avaler les pilules amères.

Il se montre généralement plutôt sensible au monde des affaires et il gère l’État comme une entreprise laissant en plan le monde ordinaire.

Un réveil brutal

Plusieurs croyaient à une course serrée avant la tenue de l’élection partielle. Le résultat s’avère toutefois sans équivoque, la population a durement sanctionné la CAQ.

La perception d’une promesse électorale factice pour le troisième lien a pris de l’ampleur dans la tête des citoyens. Le manque d’égard de la ministre de l’Habitation, pour les gens moins fortunés en quête de logements abordables, choque. L’inflation fait mal sans qu’on soulage les gagne-petit. La liste des insatisfactions pourrait s’étirer longtemps.

Les causes de la défaite de la CAQ sont multiples et elles ont permis au Parti Québécois de se positionner comme alternative pour diriger le Québec, ce qui est plus inquiétant pour la CAQ.

Il est trop tôt pour spéculer sur cette issue, la CAQ aura toutefois fort à faire pour se débarrasser de l’image d’un gouvernement style Duplessis enclin à vendre le Québec aux entreprises étrangères en les subventionnant à même nos impôts.

L’écoute

Pour éviter de s’enfoncer plus, le gouvernement aurait intérêt à mettre sur la glace ses projets de réforme qui laissent entrevoir une détérioration encore plus grande des services publics.

Le principal défi de la CAQ sera de retrouver une crédibilité qui lui permettrait d’entreprendre le dialogue avec les acteurs de la société civile.

Je doute qu’elle en ait la capacité !

