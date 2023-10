Hockey: la confiance règne chez Étienne Morin

Ayant participé à son premier camp d’entraînement avec une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année, le défenseur de l’organisation Flames de Calgary Étienne Morin dit avoir appris énormément et les leçons lui seront utiles rapidement.

Sélectionné au 48e échelon du plus récent repêchage par la formation albertaine, le Québécois de 18 ans a pris part à un match préparatoire avec l’équipe. Il a d’ailleurs été utilisé 18 min 14 s lors de la rencontre opposant les Flames au Kraken de Seattle le 25 septembre dernier.

• À lire aussi: Une excellente nouvelle attend les Oilers

• À lire aussi: LNH : Jake Guentzel pourrait renverser les pronostics

• À lire aussi: Trois points pour Connor Bedard dans une victoire

L’arrière des Wildcats de Moncton ne retire que du positif de cette expérience et se prépare désormais à jouer un grand rôle cette saison avec son équipe junior, qui a signé trois gains en quatre sorties pour amorcer la campagne.

«Je suis probablement plus en confiance que je ne l’ai jamais été, a-t-il expliqué au site francophone LNH.com. C’est sûr qu’on va s’attendre à beaucoup de choses de ma part à Moncton et je le sais très bien. Mon but sera de m’améliorer et de montrer aux Flames que je suis un joueur fiable dans les trois zones.»

«J’étais content de jouer beaucoup et j’ai même touché à la deuxième vague d’avantage numérique. Ça m’a aidé parce que c’est l’une de mes forces comme joueur», a-t-il également déclaré.

L’an dernier, l’arrière de 6 pi a amassé 72 points en 67 matchs avec les Wildcats dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Ceux-ci disputeront leur prochaine rencontre vendredi en accueillant les Tigres de Victoriaville.

À voir aussi :