Jean-Talon: le retour des indépendantistes

La victoire du Parti Québécois dans Jean-Talon était prévisible depuis quelques semaines.

Mais depuis quelques semaines seulement, car il y a quelques mois à peine, l’idée d’un grand retour du Parti Québécois dans la région de Québec relevait de l’inimaginable.

Rares sont ceux qui ont toutefois osé prévoir une victoire d’une telle ampleur.

Il importe aujourd’hui de la comprendre.

PQ

L’explication spontanée consiste à dire que le PQ a été capable de rassembler au-delà de ses électeurs naturels, les mécontents, ainsi que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, voulaient envoyer un message à la CAQ.

Ce n’est pas faux, mais c’est incomplet.

Ces dernières années, on a cru que l’option indépendantiste du PQ rendait impossible sa renaissance. Et pourtant, c’est au moment où son chef, Paul St-Pierre Plamondon, assume comme jamais l’indépendance, et la replace au cœur de son offre politique, que le PQ redevient attractif.

Est-ce à dire que les électeurs viennent de renouer avec le camp du Oui ?

Ne nous enthousiasmons pas trop vite. La question nationale est assurément de retour, mais elle ne conditionne pas comme de 1960 à 2000 l’ensemble de nos comportements politiques.

Cela dit, la souveraineté n’agit plus à la manière d’une référence répulsive. La culture politique post-référendaire est pour de bon derrière nous.

Voyons les choses à la hauteur de l’histoire.

Depuis soixante ans, le mouvement indépendantiste est actif au Québec.

Que les décennies soient bonnes ou mauvaises pour la cause nationale, on trouve des militants dévoués, prêts à sacrifier beaucoup, pour garder vivante la flamme du pays.

Mais le deuxième échec référendaire, en 1995, a cassé les reins du mouvement national, qui a alors dû gérer sa décroissance.

Le commun des mortels s’est déshabitué du combat pour l’indépendance. Il croyait la chose dépassée, même folklorique.

Mais le retour de la question identitaire, ces dernières années, à travers le discours de la CAQ, a pavé le chemin d’un retour de l’indépendance.

François Legault a fait des revendications à Ottawa : chaque fois, il s’est fait fermer la porte au nez. Les électeurs ont donc renoué, peu à peu, avec la question de la place du Québec dans le Canada.

Tournant

De même, François Legault a mis en garde les Québécois contre des seuils d’immigration trop élevés, qu’il jugeait suicidaires pour notre nation, avant de s’y convertir lui-même. Les Québécois ont donc compris que leur existence comme peuple était compromise par leur appartenance au Canada, qui pratique un multiculturalisme délirant. Ils n’en tirent pas encore toutes les conséquences, mais il est évident que la question identitaire en conduira plusieurs, dans les années à venir, à renouer avec l’indépendance.

On revient à Jean-Talon : nous n’y verrons pas un vote souverainiste engagé, mais un vote en faveur d’un parti qui ne cache plus son indépendantisme.

Les prochaines élections générales mettront en scène deux partis bleus, un autonomiste, l’autre indépendantiste. C’est une dynamique nationaliste forte qui s’engage. Jean-Talon sera probablement considéré, de ce point de vue, comme un tournant.