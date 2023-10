Lancement des bourses Audace du Cégep de Saint-Jérôme

Érik Péladeau a choisi de contribuer à la création des bourses Audace afin de donner la chance aux communautés étudiantes et diplômées du Cégep de Saint-Jérôme de concrétiser leur projet. En plus de la bourse pouvant aller jusqu’à 10 000 $, les récipiendaires seront accompagnés par un mentor pour une durée de 24 mois et auront accès à l’ensemble des ressources professionnelles offertes par le QGDA.

Photos fournies par le Cégep de Saint-Jérôme

Ce programme unique dans le réseau collégial vise à encourager la relève entrepreneuriale afin que celle-ci puisse contribuer à l’essor économique d’aujourd’hui et des générations futures est une initiative d’Érik Péladeau. Sur la photo on voit Bernard Casavant, coprésident de la campagne majeure du QGDA et Érik Péladeau.

Étienne Crevier, entrepreneur et membre du groupe Les Dérangeants est en compagnie de Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Érik Péladeau, Carole Marchand, présidente du CA de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, Marc-Antoine Lachance, président du CA du Cégep de Saint-Jérôme et Joël Bouchard, directeur général du Cégep de Saint-Jérôme.

Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, est en compagnie d’Étienne Crevier, entrepreneur et membre du groupe Les Dérangeants et récipiendaire d’une bourse Québecor lors de son parcours universitaire, Érik Péladeau et Carole Marchand, présidente de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

Les Dérangeants, formés de 7 jeunes entrepreneurs à succès, sont les fiers porte-parole du QGDA. Sur la photo, on voit Luc Boulanger, conseiller pédagogique à la vie étudiante-volet Entrepreneuriat, Érik Péladeau, et les membres étudiants du comité exécutif du QGDA, Gabrielle Giroux, Léopold Canler et Gabrielle Jobin.

Érik Péladeau et Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante au Cégep de Saint-Jérôme, sont entourés de Marilou Rivet, Tommy Binette et Alex Lavoie qui sont inscrits au parcours Émergence.

Le QGDA a comme mission de donner aux étudiantes et étudiants les moyens de leurs ambitions. Des entrepreneurs et membres du comité consultatif du QGDA, Patrice Gascon, Sophie Casavant, Étienne Morin et François Caron entourent Érik Péladeau.