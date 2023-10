Le CH poursuivra son camp avec un séjour de trois jours au Mont-Tremblant

BROSSARD | Nick Suzuki porte le « C » de capitaine sur son chandail pour une deuxième saison. Avec cette lettre, il hérite d’un rôle de rassembleur sur la patinoire, à l’intérieur du vestiaire, mais aussi pour organiser des excursions qui n’ont pas toujours de lien avec le hockey.

• À lire aussi - «Qui veut gager là-dessus?»: Martin St-Louis convaincu qu’on reverra Logan Mailloux à Montréal cette année

• À lire aussi - Ce que le CH a de meilleur à vous offrir

• À lire aussi - Trois points pour Connor Bedard dans une victoire

Avant de partir pour le joli village du Mont-Tremblant, Suzuki a recueilli des informations importantes au sujet de ses coéquipiers.

« Je devais connaître les handicaps des gars au golf afin de former les équipes les plus justes pour un petit tournoi amical », a raconté Suzuki.

Selon certains espions, Suzuki se débrouillerait bien sur un terrain de golf. Kirby Dach est aussi un très bon golfeur, tout comme Jake Allen. Samuel Montembeault n’a toutefois pas ce talent.

Le CH a mis le cap sur Tremblant après un entraînement d’un peu plus d’une heure mercredi matin à Brossard. L’équipe de Martin St-Louis passera les trois prochaines nuits dans ce coin de pays afin de tisser des liens encore plus solides à l’extérieur de la patinoire. Ils s’entraîneront également jeudi et vendredi à l’aréna Gilles Cadieux.

« Tu ne développes pas de relations si tu ne passes pas du temps avec tes coéquipiers, a logiquement dit St-Louis. Tu ne connais pas une personne si tu ne fais rien en dehors du hockey. C’est une occasion de se rapprocher et ça va nous permettre de bâtir de la camaraderie. »

Un décor différent

Mike Matheson participera aussi aux activités de l’équipe.

« J’ai déjà fait des retraites fermées quand je jouais pour les Panthers en Floride. Avec les Penguins, je n’avais pas eu cette occasion puisqu’il y avait la Covid. C’est toujours agréable de se retrouver avant le début de la saison. En Floride, nous faisions ça dans les Everglades. C’était de petits trucs qui ressemblaient à un camp militaire. »

Photo Martin Chevalier

Incommodé par un mystérieux inconfort depuis quelques jours, Matheson a patiné en compagnie de David Savard à l’entraînement. Il se dit complètement rétabli et il a bon espoir de jouer le dernier match préparatoire face aux Sénateurs, samedi, à Ottawa.

À voir aussi :