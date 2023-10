NFL : une photo de Taylor Swift et du propriétaire des Jets enrage plusieurs partisans

La fièvre Taylor Swift s’est répandue telle une traînée de poudre dans la NFL en raison des nombreuses rumeurs de liaison sentimentale entre l’artiste et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce.

Toutefois, cela ne plaît visiblement pas à tout le monde. Présente au MetLife Stadium dimanche pour assister à la rencontre entre les Chiefs et les Jets de New York, Swift s’est prêtée au jeu des photos. Le propriétaire des Jets, Woody Johnson, et son fils Jack ont posé avec la chanteuse américaine lors du match. Le premier cité a ensuite partagé le cliché sur le réseau social X (anciennement Twitter) en écrivant: «Oui, vous l’aurez bien deviné...nous sommes des Swifties aussi».

Yup you guessed it… we’re Swifties too pic.twitter.com/tfrTmirwBj — Woody Johnson (@woodyjohnson4) October 3, 2023

Sauf que plusieurs partisans de son club n’ont pas eu la réaction probablement escomptée par l’homme de 76 ans.

«Supprime ça. Pas de pouls sur l’équipe ou les partisans. Ridicule», a commenté @4RomeoAnthony.

«Vous ne comprenez tout simplement pas. Vendez l'équipe», a déploré sous la publication @kahblanco1776, manifestement frustré.

Il faut dire que ces réactions ont certainement été amplifiées par le revers de 23 à 20 des Jets. Prendre une photo avec une personnalité éminemment liée aux rivaux du jour n’a donc pas été la meilleure idée de Johnson.