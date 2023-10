Patinage de vitesse longue piste: retour au boulot pour le vice-champion du monde Laurent Dubreuil

Vice-champion du monde sur 500 m, Laurent Dubreuil reprend le collier, jeudi à Calgary, à l’occasion du Championnat canadien de patinage de vitesse longue piste qui sert de sélection pour les étapes de la Coupe du monde qui débuteront en novembre.

Après avoir connu un été de rêve, Dubreuil a été ralenti à la fin août par une tendinite à un genou. « Je ne serai pas à mon sommet, mais je ne suis pas dans une mauvaise forme non plus, a résumé Dubreuil. J’ai eu moins de pratiques spécifiques et je semblais rouillé quand je regardais les vidéos à mon retour sur la glace. La douleur s’est toutefois résorbée et je vois déjà une bonne différence. »

Dubreuil n’a pas hésité à prendre une pause. « J’ai pris ma blessure au sérieux dès le début, a-t-il raconté. J’ai été un mois et demi sans effectuer de sauts et de squats à l’entraînement. Ce sont les deux exercices les plus importants. J’ai été patient et suivi le plan à la lettre. »

Dubreuil assure qu’il sera prêt pour le début de la saison de Coupe du monde du 10 au 12 novembre à Obihiro au Japon. « Je ne suis pas inquiet. Avant de me blesser, j’étais plus fort et je sautais plus haut que jamais. C’est possible que j’en aie perdu un peu. Si c’est le cas, il faudra voir si le retour est instantané. »

Départ canon

Le champion de la Coupe du monde sur 500 m avait connu un départ canon lors des nationaux disputés au Centre de glaces l’an dernier. « J’avais été quasiment trop bon trop tôt, a-t-il souligné. J’avais été meilleur en octobre qu’en février. J’ai connu une très bonne course au mondial sur 500 m, mais je ne l’avais plus sur 1000 m. Dans notre plan de préparation, je ne voulais pas être en feu trois mois avant le début de la Coupe du monde. J’ai donc commencé à patiner plus tard et je me suis entraîné plus fort et mieux qu’en 2022. »

Fatigue mentale

Au début de l’été, Dubreuil a passé des tests sanguins parce qu’il ressentait de la fatigue. « Les résultats ont été négatifs, a-t-il précisé. Je ressentais de la fatigue mentale. C’est exigeant d’être au sommet. C’est le fun de gagner, mais il y a une pression rattachée à ça. Tu dois répondre présent à chaque course. Mon retour en avril a été plus long qu’à l’habitude, mais j’ai connu un été sans faute avant de me blesser au genou. Ce fut le meilleur été d’entraînement de ma vie. »

Le feu brûle toujours pour le médaillé d’argent sur 1000 m aux Jeux olympiques de Pékin. « Je ne vois pas la fin de ma carrière, a-t-il déclaré. La passion est encore là. Je me vois encore patiner après les Jeux de Milan Cortina en 2026. L’été est devenu mon moment préféré parce que je m’entraîne, je progresse et je passe du temps en famille.

« Les voyages en solo sont le seul point négatif, d’ajouter Dubreuil. Parce que les enfants vieillissent, c’est de plus en plus difficile. La journée où je suis parti [le 27 septembre], c’était le premier anniversaire de Nathan. On l’a fêté la fin de semaine précédente, mais j’aurais aimé manger du gâteau avec lui la journée de sa fête. On aimerait aussi avoir un troisième enfant. »

Dubreuil prendra le départ des trois épreuves. Il brisera la glace, jeudi, avec le 500 m, épreuve pour laquelle il est déjà préqualifié en raison de sa médaille d’argent au mondial. Suivront le 1000 m et le 1500 m.

Pour le 1000 m, il doit se qualifier parce qu’il n’a pas terminé dans le top 5 au mondial. Quant au 1500 m, il l’utilisera comme entraînement. « Je n’ai aucune attente pour le 1500 m, mais c’est bon pour mon 1000 m », a-t-il expliqué en terminant.