Plus de deux milliards pour une équipe de la MLB: oublions ça!

Les amateurs de baseball de Montréal vivent la même chose que les fervents du hockey de Québec. Chaque fois qu’une formation de la MLB et de la LNH éprouve des difficultés aux guichets, les irréductibles du retour des Expos et des Nordiques déplorent l’absence d’une formation dans leur ville. C’est normal. On ne peut empêcher un cœur d’aimer.

Vous avez vu le chiffre de l’assistance au Tropicana Field, mardi, pour le premier match de la série entre les Rays de Tampa Bay et les Rangers du Texas ?

Ils étaient 19,704 spectateurs seulement. Il s’agit de la plus petite foule pour une rencontre des séries éliminatoires au baseball majeur.

Y’aurait-il eu plus de spectateurs pour un tel match à Montréal ?

Sans doute.

Surtout avec le temps splendide qu’il fait depuis deux semaines.

Plus comme autrefois

La semaine dernière, mon confrère Jeremy Filosa a écrit sur le site du 98,5 que Montréal demeure toujours considérée par la MLB pour une éventuelle expansion. Filo continue de travailler le dossier. Pas seulement parce qu’il aime le baseball, mais aussi parce qu’il se désole du portrait sportif montréalais.

Après le Canadien, il y a comme qui dirait un précipice. Les Alouettes et le CF Montréal ne soulèvent pas autant de passion, donc pas le même intérêt auprès des amateurs de sports et des médias.

Quand on lit les sections sportives des quotidiens et qu’on écoute les bulletins sportifs à la télévision et à la radio, le Canadien – pas le hockey mais le Canadien -, occupe pratiquement toute la place.

On est loin des années 1970, 1980 et 1990.

Comme mon ami Filo et Frédéric Daigle de la Presse canadienne, lui aussi un passionné de baseball qui se croise les doigts, j’aimerais revoir une équipe à Montréal. L’arrivée des Expos, en 1969, est encore imprégnée dans ma mémoire. J’avais 15 ans et le parc Jarry était à deux pas de chez moi. Je courais les programmes doubles pour en avoir pour mes 3,50 $.

On n’a pas les moyens

J’ai souhaité le retour d’une équipe à Montréal, mais comme pour le hockey de la LNH à Québec, je n’y crois plus.

On n’a pas les moyens de nos ambitions.

Pour le moment, les frais d’admission pour une concession d’expansion – dont l’année reste à être déterminée -, sont estimés à plus de deux milliards de dollars. Cette somme mirobolante correspond à la valeur moyenne de 2,32 milliards des équipes de la MLB établie cette année par le magazine Forbes, référence respectée en économie.

À quel rang viennent les Rays ?

On les retrouve au 26e rang, mais ils sont tout de même évalués à 1,25 G$, en hausse de 14 %.

Vous pensez qu’ils sont dans un gouffre financier ?

Ils ont réalisé un profit de 9,5 millions en 2022.

C’est peu, direz-vous, mais c’est mieux que le déficit d’opération de 138,5 millions des Mets de New York. Ces derniers ont dépensé comme des fous cette année et n’ont jamais été de la course aux séries.

Que disent les chiffres pour les Blue Jays de Toronto ?

Valeur de 2,1 milliards, soit une hausse de 18 % ; déficit de 33,7 millions.

De un à trois milliards

Passons aux coûts de construction des stades.

Aux États-Unis, les instances gouvernementales investissent à grands frais à ce chapitre.

On peut penser qu’un nouveau stade à Montréal coûterait autour d’un milliard.

Aucun gouvernement à Québec ne voudra contribuer à un tel projet considérant le contexte social économique dans lequel on vit et qui n’est pas appelé à s’améliorer.

Montréal a beau être la ville nord-américaine la plus peuplée sans équipe du baseball majeur, elle croule dans la pauvreté. Les contribuables n’accepteront jamais que Québec paie une partie d’un nouveau stade.

Et nos gens d’affaires ne sont plus dans la partie.

Rappelons-nous ce que Stephan Bronfman disait lorsque le projet de faire revivre les Expos a été lancé en 2012. Un milliard pour une équipe et un stade, ce n’était pas un problème.

À chaque année qui passait, les coûts augmentaient.

En dernier, le groupe travaillait sur un plan de garde partagée avec les Rays de Tampa Bay.

Aujourd’hui, la facture pour amener une nouvelle équipe à Montréal grimperait à trois milliards. Et ça continuera à monter d’année en année.

Cessons de rêver !