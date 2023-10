[VIDÉO] Sylvain Lévesque se fait appeler «Madame la présidente» par erreur au Salon bleu

L’absence de Nathalie Roy au Salon bleu a donné lieu à des moments cocasses mercredi, quand François Legault, Simon Jolin-Barrette et Bernard Drainville ont tour à tour appelé Sylvain Lévesque «Madame la présidente».

• À lire aussi: François Legault réitère sa confiance en Geneviève Guilbault, qui avait enterré le 3e lien routier

• À lire aussi: Troisième lien: une déclaration irréfléchie, insensée, catastrophique

• À lire aussi: 3e lien: «La réalité rattrape le gouvernement», estime Gilles Lehouillier

«La coutume est chez l’homme une seconde nature.» Cette maxime du philosophe Blaise Pascal a pu se vérifier mercredi pendant la période de question à l’Assemblée nationale.

En l’absence de Nathalie Roy, la présidence était assurée par le deuxième vice-président de l’Assemblée, le député Sylvain Lévesque, qui s’est fait donner du «Madame la présidente» à quelques occasions.

«Madame la présidente... euh... Monsieur le président. Excusez-moi Monsieur le président. C’est l’habitude», s’est excusé Simon Jolin-Barrette, après avoir provoqué l’hilarité générale.

Quelques minutes plus tard, ce fut le tour du premier ministre de déclencher le rire des parlementaires en faisant la même erreur.

«Maintenant, madame la présidente, je pense... Monsieur le président. On va s’habituer, on va s’habituer. Et plus je vous regarde, plus je me dis qu’on va s’habituer vite», a-t-il dit, en affichant un sourire satisfait de son mot d’esprit.