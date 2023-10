Un député libéral appuie Poilievre

Le député libéral Ken McDonald s’est montré en faveur de l’annulation de la taxe carbone proposée par Pierre Poilievre, à la Chambre des communes mercredi.

Ken McDonald, député libéral d’Avalon à Terre-Neuve, fut le seul député non conservateur à se prononcer en faveur de cette dernière tentative du chef de Pierre Poilievre de déjouer la taxe carbone.

«Cette taxe carbone n’en vaut pas le coût et je ne suis pas le seul à le dire», a dit le chef de l’opposition avant de citer le député libéral d’Avalon qui aurait dit : «nous punissons les zones rurales de notre pays et les gens les plus vulnérables de notre société [avec cette taxe]», a rapporté CTV News,

Lorsque McDonald s’est levé aux Communes, il a été reçu par des applaudissements des députés conservateurs. Ce n’était pas la première fois qu’il était le seul libéral à se positionner avec l’Opposition officielle sur des enjeux de taxes.

«Les autres députés libéraux aiment dire aux provinces de l’Atlantique qu’ils sont en désaccord avec le projet du premier ministre de quadrupler la taxe carbone à 61¢ par litre, a exprimé le chef du Parti conservateur. Malheureusement, ils [changent de discours] lorsqu’ils arrivent à la Chambre des communes.»

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu la taxe auprès des provinces de l’Atlantique qui ont subi un climat extrême cet été. «Ils ont vu les impacts du changement climatique et savent qu’il faut continuer à lutter contre, a-t-il dit, et c’est exactement ce qu’une taxe sur la pollution fait.»