Une évaluation très importante s’en vient pour Alexis Lafrenière

Jugé insatisfaisant par de nombreux partisans et observateurs de la scène du hockey, le camp d’entraînement d’Alexis Lafrenière pourrait emprunter une tournure différente si le Québécois répond à l’appel de son instructeur-chef lors de son prochain match.

Le numéro 13 a été la cible d’amateurs des Rangers en raison de son manque d’efforts sur un but des Islanders de New York pendant la rencontre hors-concours de samedi. Aussi, le pilote Peter Laviolette prévoit l’utiliser jeudi quand les Blueshirts se mesureront aux Bruins de Boston. Au cours des dernières séances cette semaine, Lafrenière a patiné à l’aile gauche au sein d’un trio complété par Barclay Goodrow et Tyler Pitlick, mais en alternance avec Will Cuyle. Certains y verront ici une rétrogradation, car il a précédemment patiné en compagnie de noms plus importants comme Chris Kreider et Mika Zibanejad.

«Laff ne jouera pas [mercredi face aux Devils du New Jersey] et je tente de lui donner plus de répétitions avec les joueurs substituts, a commenté Laviolette au quotidien "New York Post". J’ai prévu l’envoyer à droite, donc je ne sais pas comment cela a pu changer à l’entraînement. [...] Mais il a déjà disputé trois parties et je ne pense pas que ce soit nécessaire de lui en faire jouer cinq.»

«Je suis encore ouvert aux options. Je n’ai pas encore dit qu’il est revenu à gauche», a insisté l’instructeur.

Inefficace en séries éliminatoires, Lafrenière s’est contenté d’une mention d’aide jusqu’à maintenant. Le début de la campagne des Rangers est prévu le 12 octobre contre les Sabres de Buffalo.