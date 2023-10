BLAIS, Pierre-Paul



Le 30 septembre 2023, à l'âge de 89 ans est décédé monsieur Pierre-Paul Blais.Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Pion, ses quatre enfants Gilles (Nathalie), Nicole (Jacques), Johanne (Sylvain) et Patrick (Mélanie), ses petits-enfants Andréanne, Pierre-André, Alexandra, Sébastien, Pamela, Jonathan, Joël et Jérémy, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère, sa belle-soeur ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il rejoint ses enfants, ses frères, ses soeurs et ses petits-enfants.La famille recevra les condoléances au :850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7le lundi 9 octobre 2023 de 13h00 à 17h30. La cérémonie suivra dès 17h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Moulins pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.