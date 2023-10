3e lien: François Legault aurait dû annoncer le retour des Nordiques!

François Legault n'a visiblement pas compris le bon message après la cuisante défaite dans la circonscription de Jean-Talon.

Si les électeurs avaient voulu donner leur soutien au troisième lien, ils auraient pu voter pour le parti d’Éric Duhaime qui promettait de ramener le projet. Il a pourtant recueilli 6 % des votes.

Oui, il y a de la colère à la suite de la promesse brisée du troisième lien. Mais c’est parce qu’il a brisé un engagement quelques mois après son élection, et non pas à cause du projet lui-même.

N’importe quoi

Question sincère pour les gens de Québec : vous n’êtes pas tanné de vous faire dire n’importe quoi ?

Quand Bernard Drainville nous dit qu’il ne faut pas « faire des promesses en l’air », parle-t-il des siennes ?

Vous souvenez-vous quand il disait que le projet de troisième lien autoroutier irait de l’avant, peu importe les études ? « Lâchez-moi avec les GES ! »

Et Éric Caire qui a mis son siège en jeu et qui promettait de se battre jusqu’à la dernière goutte de son sang !

Malgré toutes ses promesses électorales, la CAQ a quand même décidé de renier sa promesse.

Énorme décision que le gouvernement qualifiait de courageuse ! Le troisième lien autoroutier était inutile et trop cher parce qu’il n’y avait plus assez d'achalandage.

La semaine dernière encore, le premier ministre assurait que les nouveaux chiffres démontrent que « l’achalandage aux heures de pointe a diminué de moitié » entre Québec et Lévis.

Même si, comme l’expliquait mon collègue Rémi Nadeau, c’était faux !

Donc, il était prêt à tronquer la réalité pour défendre sa décision. En ressuscitant le projet, il vient encore plus miner sa propre crédibilité.

Parce que si le projet peut revenir en vie, c’est que les raisons pour abandonner le projet étaient bidon.

Donc, que vaut cette nouvelle promesse de consulter la population ?

« Ça me fait un peu penser au Dîner de cons : tristement, c’est la population de Québec qui semble y être conviée », a bien résumé le député fédéral de Louis-Hébert Joël Lightbound.

Le mauvais message

Le vrai problème de la CAQ, c’est ce qui se passe au Québec.

Comme disait la vice-première ministre Geneviève Guilbault, les gens l’appellent à cause du manque de places en garderie, de médecins de famille ; parce que « leur école fait dur et qu’il manque de places » ; que la circulation est dense ; que ça coûte cher à l'épicerie.

J'ajouterais que les négociations avec le secteur public inquiètent les électeurs qui voient la grève à l’horizon.

N’oublions pas la hausse de 30 % du salaire des députés.

Si François Legault veut « rebâtir le lien de confiance » avec la population, il doit commencer par entendre le bon message et arrêter de tenir les électeurs pour acquis.

Il reste le politicien le plus apprécié au Québec... mais c’est souvent quand les attentes sont les plus grandes qu’on déçoit le plus.

