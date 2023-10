Allégations contre ÉCJ 2003 : la police est loin d’avoir fini son travail

Pendant que les noms des joueurs d’Équipe Canada junior 2018 impliqués dans un présumé viol collectif demeurent à dévoiler, un autre cas allégué d’agression sexuelle concernant la formation nationale junior reste au centre de l’attention d’enquêteurs.

Le journaliste du réseau TSN Rick Westhead a ainsi spécifié mercredi que la police régionale de Halifax continue son investigation relative à un possible viol collectif survenu pendant le Championnat mondial de 2002-2003. Au cours des dernières semaines, les autorités ont essayé de contacter des témoins pouvant leur transmettre des informations. Le processus a été lancé en 2022 à la suite d’allégations émises à la même source par un député conservateur fédéral : John Nater a affirmé que plus de six hockeyeurs avaient filmé une agression commise sur une femme nue et inconsciente des faits au moment où ils sont survenus.

«Le cas demeure sous enquête», a tenu à rappeler le constable Nicolas Gagnon à TSN.

Au nombre des porte-couleurs d’ÉCJ 2003, notons les Québécois Marc-André Fleury, Pierre-Marc Bouchard et Pierre-Alexandre Parenteau.

Hockey Canada a déjà été éclaboussée par le cas de London en juin 2018. Plusieurs joueurs de l’équipe junior ont commis un viol sur une femme ayant plus tard conclu une entente hors-cour.