Après la chaleur, le froid, et jusqu’à 80 mm de pluie au Québec

Après des chaleurs records, c’est toute une douche froide qui va s’abattre sur le Québec durant la fin de semaine. Jusqu’à 80 mm de pluie, voire plus, sont attendus.

C’est qu’un front froid, un système en développement dans le sud des États-Unis et la tempête tropicale Philippe, dont les restes moins menaçants s’amèneront sur l’est de la province, uniront leurs forces pour sonner définitivement la fin du beau temps.

« Le système va s’intensifier le long de la côte est américaine puis va se jumeler avec la tempête tropicale Philippe », explique Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.

On surveillera samedi la combinaison des deux systèmes qui apporteront « beaucoup » de pluie, d’abord dans l’ouest de la province et ensuite dans l’est dimanche.

Tous dans le même bateau

Pratiquement tout le Québec sera balayé par ce qui aura des allures de « tempête d'automne que l’on peut voir à chaque année », selon le météorologue.

« Ça va devenir un seul complexe dépressionnaire, amplifié de l’énergie de Philippe », alors rétrogradée au statut de tempête post-tropicale.

Le Grand Montréal, la Montérégie, la région de Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le Lac-Saint-Jean pourraient recevoir de 50 à 80 mm de pluie au total, selon les prévisions.

On pourrait même dépasser la barre des 80 mm et s’approcher des 100 mm localement dans les terrains montagneux au nord du fleuve Saint-Laurent, notamment dans les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, dans le parc des Laurentides au nord de Québec et dans Charlevoix.

L’est du Québec sera moins arrosé : on prévoit de 30 à 50 mm. « Là-bas, c’est plus les vents violents qui vont être à surveiller, donc qui pourraient causer des impacts », prévient M. Bégin.

Des rafales de 90 km/h pourraient être atteintes à la pointe est de la Gaspésie et à Sept-Îles.

Si l’on compare au passage de la tempête Lee en septembre, qui a causé plus de peur que de mal, il devrait pleuvoir moins, mais venter plus dans ces secteurs, résume-t-il.

Ailleurs comme en Abitibi, en Outaouais, en Estrie ou en Chaudière-Appalaches, les précipitations totales seront plus près de 50 mm.

Faible risque d’inondation

Au chapitre des bonnes nouvelles, nous ne sommes pas en période de forte amplitude de marées, les sols sont secs et les cours d’eau ne sont pas très élevés, étant donné le peu d'averses dernièrement.

Le risque d’inondation apparaît faible à ce moment-ci, selon la Sécurité civile, qui dit toutefois surveiller de près la situation.

Retour à la réalité

En début de semaine prochaine, le retour à des températures près et même sous les normales causera tout un contraste avec la chaleur phénoménale des derniers jours.

L’Abitibi pourrait même voir ses premiers flocons de neige de l’année, tôt lundi.

Encore jeudi, des records quotidiens de chaleur ont été battus à Québec (25,8 °C à 15 h comparativement à 23,3 °C en 1926) et Montréal (28 °C à 15 h comparativement à 26 °C en 2005).

Mercredi, plusieurs records mensuels ont aussi été battus, notamment avec un mercure à 29,3 °C à Montréal.

« C’est historique dans le sens où on a battu des records mensuels, donc ça veut dire qu’il n’a jamais fait aussi chaud pour une journée du mois d’octobre à plusieurs endroits », souligne Jean-Philippe Bégin.