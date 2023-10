Au Congrès, le président de la Chambre Kevin McCarthy est victime d’une fronde trumpiste

Mardi, le président républicain de la Chambre des représentants a perdu de justesse un vote de non-confiance qui expose les faiblesses de son parti.

Les temps sont durs pour les « speakers ». Mardi, après la démission du président de la Chambre des communes à Ottawa pour sa gaffe monumentale, c’était le tour du président de la Chambre des représentants d’être désavoué par un vote de 216 à 210.

Kevin McCarthy aura commis la faute capitale d’avoir consenti à des compromis avec les démocrates afin d’éviter des crises inutiles, en permettant le relèvement du plafond de la dette au printemps dernier et en évitant la fermeture du gouvernement fédéral la semaine passée.

Un putsch trumpiste

Dans ces deux épisodes, Donald Trump et les extrémistes qui le suivent aveuglément avaient signalé qu’ils préféraient le chaos au compromis.

Il n’a fallu que huit votes républicains pour déloger le speaker. C’est le représentant de Floride Matt Gaetz qui a parti le bal. Gaetz déteste McCarthy et sa philosophie politique se résume à lécher les bottines de Donald Trump et à diaboliser ses opposants.

Que veulent Gaetz et son petit groupe de cryptoconservateurs nihilistes ? Ils n’ont pas de principes, leurs propositions concrètes se résument à bloquer tout ce que les démocrates proposent et leur seul but est de monopoliser l’attention des médias de droite pour garnir leurs coffres électoraux.

La faiblesse incarnée

Kevin McCarthy n’a pas tellement plus de conviction, outre l’ambition d’avoir son portrait dans le hall du Congrès.

Pour satisfaire cette ambition, il devait accommoder une poignée d’extrémistes tout en ménageant la majorité de ses membres plus réalistes qui reconnaissent la nécessité de s’entendre avec le Sénat et le président démocrates. Il devait souvent s’appuyer sur des votes démocrates pour contourner le blocage des extrémistes.

Mardi, McCarthy aurait théoriquement pu compter sur quelques votes démocrates pour contrer le putsch lancé contre lui et éviter, encore une fois, la catastrophe.

McCarthy a toutefois choisi de tenter d’amadouer son aile droite en lançant toutes sortes de fausses accusations contre les démocrates à la veille du vote. Il a fait le pari que quelques démocrates l’appuieraient, de crainte qu’il soit remplacé par un trumpiste encore plus borné.

Un Parti républicain dysfonctionnel

McCarthy a perdu son pari. Les démocrates ont voté en bloc contre lui et il passera à l’histoire comme le premier speaker victime d’un vote de non-confiance.

Dans les années 1930, l’humoriste Will Rogers disait : « Je ne suis membre d’aucun parti politique organisé ; je suis un démocrate ! » Aujourd’hui, ce sont les républicains qui paraissent profondément désorganisés et incapables d’action concertée, alors que les démocrates impressionnent par leur cohésion.

Avec un parti majoritaire sans gouvernail et sans cohésion, ce sera une année difficile à la Chambre. Il faudra revivre périodiquement le drame du renouvellement du budget, dont la prochaine échéance arrive dans six semaines.

En novembre 2024, les électeurs auront le choix entre un parti de gouverne qui cherche à trouver des solutions concrètes et un parti d’opportunistes nihilistes qui ne cherchent qu’à faire disparaître l’État ou à le mettre au service du chef de leur culte.