Bonsoir, Schneider est-il parti?

Qui prend les décisions chez les Jays ?

La formation torontoise croit fermement aux données analytiques. Cependant, de plus en plus, le département d’analytique des Jays dirige les matchs et de moins en moins le gérant John Schneider.

La première personne qui devrait être congédiée est nul autre que le responsable du département analytique. C’est gênant de constater que les Jays ne se sont pas adaptés aux nouvelles règles qui ont permis plus de vols de buts.

Permettez-moi de croire que mardi soir après la défaite des Jays, entre un repas et le coucher, les dirigeants de l’équipe ont discuté avec le gérant de la possibilité de remplacer José Berríos au monticule si jamais il était en difficulté.

Berrios était dominant

Très bonne initiative que cette réunion, mais ce fut très mauvaise décision du gérant lorsqu’il a décidé de retirer du match Berríos, qui était dominant.

En trois manches, il avait retiré cinq frappeurs sur trois prises et 32 de ses 47 lancers étaient des prises.

Cette décision a laissé un doute dans l’esprit des joueurs et encore pire a ébranlé leur confiance envers leur gérant car les Twins ont marqué les deux seuls points du match à la suite de cette décision.

Tout au long de la saison, les décisions du gérant ont coûté des victoires.

Le reflet de la saison

Le manque d’opportunisme des frappeurs des Jays avec des coureurs sur les buts est le reflet de la saison. Les mauvaises décisions prises par Bo Bichette, qui dans le premier match est retiré au marbre, et Vladimir Guerrero fils qui dans le deuxième match est surpris au deuxième but par le lanceur, ont changé l’allure des séries.

Le départ de Guerrero ?

Ce ne sera pas un automne et un hiver faciles pour le directeur général des Jays, Ross Atkins. Il a devant lui des défis majeurs pour améliorer l’équipe.

Premièrement, il doit analyser la vraie valeur de Vladimir Guerrero fils au sein de l’équipe.

Et pour une deuxième année consécutive, les décisions de Schneider ont conduit à l’élimination de l’équipe. C’est à la direction de décider, mais nous sommes en droit de nous demander si oui ou non c’est le cas.

Bonsoir, John Schneider est-il parti ?