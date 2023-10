Championnat canadien de patinage de vitesse longue piste: une victoire pour Laurent Dubreuil et un premier titre national sur 3000m pour Valérie Maltais

Même s’il n’était pas emballé par son chrono, Laurent Dubreuil a amorcé les championnats canadiens de patinage de vitesse longue piste sur le bon pied en remportant l’épreuve du 500 m cet après-midi à l’Anneau olympique de Calgary.

Déjà qualifié à son épreuve de prédilection pour les premières étapes de la Coupe du monde en raison de sa deuxième place au championnat mondial en février dernier aux Pays-Bas, Dubreuil a signé un chrono de 34,54 s.

« Ce n’est pas ma meilleure course en carrière, mais ce n’est pas dramatique, a-t-il résumé. La glace n’était pas très vite et j’ai manqué d’entraînement spécifique sur la glace au cours du dernier mois et demi en raison de ma blessure à un genou. Avec un mois d’entraînement, j’aurai le temps de descendre mon chrono dans un bas 34 s, ce qui sera nécessaire pour remporter une médaille en Coupe du monde. »

La bonne nouvelle est que Dubreuil n’a pas ressenti de douleur. « Je n’ai ressenti aucune douleur en patinant, a-t-il mentionné. La forme physique est là, mais je n’ai pratiquement pas patiné à pleine vitesse depuis ma blessure. »

Parce que le calibre est beaucoup plus relevé au Canada sur 1000 m et qu’il n’est pas au sommet de son art, Dubreuil ne sait pas trop à quoi s’attendre, vendredi. « Je ne réussirai pas de record personnel, mais j’espère que mon chrono sera suffisant pour terminer parmi les cinq premiers qui obtiendront leur laissez-passer pour la Coupe du monde, a-t-il raconté. Le 1000 m est la distance la plus relevée au Canada et il y a plus que cinq patineurs qui ont le niveau de la Coupe du monde. »

Dubreuil assure qu’il ne court aucun danger en se pointant à la ligne de départ du 1000 m.

« Il n’y a pas de risque, sinon je ne prendrais pas le départ. Même si je veux bien faire au 1000 m en Coupe du monde, ma priorité demeure le 500 m. »

Cédrick Brunet a fini en sixième place en vertu d’un chrono de 35,29 s. Chez les femmes, Rose Laliberté-Roy a terminé au quatrième rang avec un temps de 38,98 s.

Un premier titre pour Valérie Maltais

Valérie Maltais a fait les choses en grand en devançant les médaillées olympiques Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin pour remporter l’or au 3000 m et mettre la main sur son premier titre canadien dans une épreuve individuelle.

« Je suis très contente de ce premier titre et encore plus de la façon que j’ai couru, a-t-elle expliqué. Mon objectif est de remporter un premier podium sur 3000 m en Coupe du monde cette année et c’est un pas dans la bonne direction. C’est la première fois que je devance Ivanie dans une lutte à un contre un. »

« Dans le passé, je partais trop vite, je m’emballais et la fin était difficile, de poursuivre la médaillée d’or aux Jeux de Pékin à la poursuite par équipe. J’ai été patiente et accéléré plus tard. C’est la première fois que j’étais préqualifiée et ça change l’état d’esprit, mais je dois apprendre et répéter la même stratégie. »

Maltais a franchi la ligne d’arrivée en 4 min 2,84 s. Ont suivi Weidemann à 4 min 4,76 s et Blondin à 4 min 6,09 s. Blondin a participé la fin de semaine dernière à Montréal au championnat canadien de courte piste. De son côté, Béatrice Lamarche a terminé en cinquième place.

Finalement au 5000 m, Antoine Gélinas-Beaulieu a terminé en sixième place avec un temps de 6 min 31,25 s.