Chocolat Favoris reconstruira son magasin de Lévis

L’entreprise Chocolat Favoris démolira l’actuel commerce abritant sa première succursale située dans le Vieux-Lévis, pour en reconstruire un nouveau, au même endroit.

Dans un communiqué, Chocolats Favoris souligne devoir agir par mesure de sécurité, alors que le bâtiment est arrivé à la fin de sa vie utile.

En septembre 2022, l’entreprise a même dû fermer préventivement sa succursale, afin d’assurer la sécurité des employés et des clients. Les activités sont actuellement relocalisées dans le quartier Miscéo de Lévis.

Des analyses d’architectes ont notamment révélé que la maçonnerie d’époque est propice aux infiltrations d’eau, alors que la dégradation importante des murs pourrait mener à un effondrement.

«Le bâtiment n’est pas aux normes sismiques en vigueur [...] La structure de la toiture n’est pas standard [...] Les axes porteurs intérieurs du bâtiment ne suivent pas une trame régulière », souligne-t-on. « Il sera très difficile de trouver une méthode de travail sécuritaire ainsi qu’un entrepreneur prêt à la réaliser [une éventuelle rénovation] ».

La « maison-mère », situé au 32 avenue Bégin représente les « racines » du chocolatier, alors qu’elle a été ouverte en 1979.

L’entreprise assure que la reconstruction respectera le plus fidèlement possible, le cachet et l’esprit de l’immeuble actuel.

Le bâtiment historique du Vieux-Lévis a été acquis par Chocolats Favoris en 2012.

Plus de détails à venir...