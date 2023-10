Comment dénicher la femme idéale?

Je suis un homme encore de belle apparence malgré mes 80 ans. J’ai un caractère plutôt cordial, ce qui m’a permis de vivre pendant cinquante-cinq ans avec la mère de mes trois enfants. Nous étions un couple à l’ancienne où la femme restait à la maison pour élever les enfants et où l’homme gagnait de quoi faire vivre son monde. Et dans mon cas, j’ai gagné suffisamment pour le gâter, mon monde.

Je ne prétends pas être parfait puisque je tolère mal de me faire contredire, mais en compensation, je me suis toujours montré généreux financièrement. Ma femme avait compris que le mieux pour elle était de dire oui, et que comme ça, aucun caprice ne lui serait refusé. Ainsi avec nos enfants, nous avons eu une belle vie.

Le décès de ma femme il y a deux ans fut un grand soulagement. Comme elle était malade et impotente depuis six ans, que la maison était toujours remplie de monde qui s’occupait d’elle, je n’avais pas beaucoup d’intimité. Tout tournait autour d’elle, en plus des enfants et des petits-enfants qui venaient la voir à tour de rôle.

La maison s’est vidée il y a deux ans et je me suis vite rendu compte que la solitude ne me faisait pas de bien. Comme avec mes enfants la connexion a toujours été difficile, ça ne s’est pas arrangé avec la mort de leur mère. Un peu comme s’ils me faisaient payer pour ma sévérité à leur endroit pendant leur enfance. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c’est que c’est justement ça qui a garanti leur avenir, puisqu’aujourd’hui ils vivent tous à l’abri du besoin.

J’en arrive au point central de ma demande. Depuis un an, je serais prêt à partager ma vie avec une femme. Et pour être totalement franc, je n’en peux plus de tourner en rond dans la maison en me demandant ce que je pourrais faire d’intéressant pour terminer la soirée. Expliquez-moi pourquoi les trois femmes que j’ai rencontrées jusqu’à maintenant m’ont rejeté dès la première rencontre, puisqu’aucune n’a voulu accepter une deuxième rencontre ?

Un gars perdu

Comment voulez-vous que je vous réponde ? Vous me dites beaucoup de vous et de votre vie d’avant, sauf ce qui s’est passé lors de ces fameuses rencontres avec des candidates potentielles. Au risque de me tromper, comme en début de lettre vous avouez mal tolérer la confrontation, se pourrait-il que votre attitude de départ avec les femmes leur indique vite que leur voix au chapitre des décisions ne sera pas écoutée ?