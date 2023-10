Comment se débarrasser d’un virus sur Mac

Quand des menaces potentielles se profilent à l’horizon, vos défenses doivent être à la hauteur.

Si vous pensez qu'un programme malveillant a infecté votre système, voici comment identifier le problème et nettoyer un ordinateur OS X ou macOS.

Pour savoir si votre ordinateur macOS est compromis, son comportement peut indiquer qu'il a été infecté. Par exemple, le système fonctionne plus lentement que d'habitude, ses ventilateurs tournent en permanence, il ne répond plus ou redémarre soudainement.

Si vous dénichez des extensions de navigateur, des barres d'outils ou des modules (plug-ins) que vous n'avez pas installés, si vous remarquez des applications tierces que vous n'avez jamais demandées ou si des paramètres de votre navigateur ont mystérieusement changé, un logiciel malveillant est probablement en cause.

Logiciel publicitaire

Une infection par un logiciel publicitaire se manifeste par des publicités et des fenêtres contextuelles inattendues sur votre bureau, sur la page d'accueil de votre navigateur ou sur d'autres sites web que vous visitez.

En général, un comportement toujours étrange et inexpliqué, en particulier en relation avec l'activité Internet, indique une infection par un logiciel malveillant.

Les logiciels malveillants

Divers bogues et logiciels malveillants peuvent infecter votre Mac, mais le processus de suppression est généralement le même. Il peut être utile de comprendre les termes utilisés.

Les logiciels malveillants sont des programmes qui nuisent intentionnellement à un ordinateur ou qui effectuent des actions hostiles à l'utilisateur. Il s'agit d'un terme fourre-tout qui inclut :

les logiciels publicitaires, qui affichent des publicités indésirables

les logiciels espions, qui traquent votre comportement.

les rançongiciels, qui chiffrent vos fichiers utilisateur et exigent un paiement pour les déchiffrer.

les chevaux de Troie, qui semblent innocents en apparence, mais qui cachent des problèmes.

Logiciels potentiellement indésirables (plus répandus sur Mac)

Un programme potentiellement indésirable (PUP ou potentially unwanted software) peut remplir une fonction utile, mais il est accompagné d'effets secondaires indésirables. Un PUP peut modifier votre page d'accueil et votre moteur de recherche, ajouter des logiciels malveillants à votre ordinateur ou voler les informations de votre carte de crédit lorsque vous payez pour le service douteux de l'application.

Souvent, les gens installent des PUP parce qu'ils ont été trompés par des publicités malhonnêtes ou qu'ils ont cliqué sur les étapes d'installation sans les lire. Les PUP sont les logiciels malveillants les plus répandus sur les Mac.

Les virus

Un virus se propage d'un ordinateur à l'autre comme une maladie, en s'attachant à d'autres fichiers pour infecter de plus en plus d'appareils. Les virus utilisent Internet, les connexions réseau locales ou les clés USB pour se propager. Il existe quelques mesures à prendre pour nettoyer votre système et supprimer définitivement les logiciels malveillants indésirables.

Apple

Comment supprimer les processus en cours d'exécution

La première étape de la traque et de l'élimination d'un acteur malveillant dans votre système consiste à fermer les applications et les processus. Voici comment procéder :

Ouvrez l’appli Moniteur d'activité pour rechercher des applications inconnues.

Si vous trouvez un logiciel malveillant dans le moniteur d'activité, sélectionnez l'application, puis l'icône Quitter le processus sur le côté gauche du menu supérieur (il ressemble à un panneau d'arrêt avec un X).

Lorsque l'on vous demande si vous êtes sûr de vouloir quitter ce processus, sélectionnez Quitter.

Recherche et désinstallation du programme malveillant

Il est maintenant temps de trouver et de désinstaller le programme indésirable. Même si vous n'avez pas vu de programme malveillant dans le moniteur d'activité, suivez quand même cette procédure.

Ouvrez le dossier Applications à partir du Finder.

Si vous connaissez le nom du logiciel malveillant, recherchez l'application dans la liste. Si vous n'êtes pas sûr de son nom, recherchez tout programme suspect que vous ne vous souvenez pas avoir installé. Incertain du programme ? Cherchez le nom sur Internet, vous aurez vite la réponse.

Recherchez le dossier de l'application du logiciel malveillant. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et sélectionnez Déplacer vers la corbeille, ou faites-le glisser vers la corbeille, puis videz-la.

Suppression des éléments de connexion

Les éléments de connexion (login) sont des programmes qui se lancent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Si la fenêtre d'une application s'affiche dès que vous vous connectez à votre Mac, il s'agit d'un élément de connexion. Les logiciels malveillants s'installent souvent en tant qu'éléments de connexion afin de pouvoir se relancer à chaque démarrage de votre ordinateur. Voici comment les trouver et les supprimer :

Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, puis sélectionnez Utilisateurs et groupes et ensuite l'onglet Éléments de connexion — si votre Mac a plus de deux ans environ. Avec les systèmes plus récents Ventura 13.x et Sonoma 14, suivez Réglages système > Général > Ouverture. Vous y trouverez la liste des éléments

Si vous voyez dans cette liste un élément que vous ne reconnaissez pas ou un logiciel malveillant connu, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône Supprimer (signe moins) en bas de la fenêtre.

Nettoyez vos navigateurs

De nombreux logiciels publicitaires et malveillants installent une sorte d'extension de navigateur ou modifient les paramètres de votre navigateur d'une manière ou d'une autre. Pour vous assurer que vos navigateurs sont propres, la grande majorité de leurs réglages s’ouvrent en tapant au clavier Commande + virgule. De là, on trouve les extensions.

Examinez vos extensions et assurez-vous de connaître la fonction de chacune d'entre elles. Si vous trouvez une extension qui ne devrait pas être là, sélectionnez Supprimer.

De la même manière dans Paramètres > Moteur de recherche et assurez-vous que les paramètres du moteur de recherche et du navigateur correspondent à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, supprimez les moteurs de recherche indésirables ou suspects.

Répétez ce processus pour chaque navigateur web installé sur votre Mac.

Installer un antivirus

Pour vous assurer que vous avez supprimé tous les logiciels malveillants, exécutez une recherche de logiciels malveillants à l’aide d’un programme antivirus tel que Malwarebytes, gratuit. Malwarebytes analyse votre système à la recherche de logiciels malveillants connus. Si des fichiers dangereux sont trouvés, ils sont transférés dans la section Quarantaine, où ils peuvent être supprimés avec succès.

Dans la version gratuite de Malwarebytes, vous devez exécuter le logiciel manuellement pour supprimer les logiciels publicitaires et les logiciels malveillants. La version payante bloque automatiquement les logiciels malveillants qui tentent d'accéder à votre appareil.

L’installation de Malwarebytes est similaire aux autres programmes sur macOS. Une fois installé, sélectionnez Analyser pour commencer la recherche de logiciels malveillants.

Une fois l'analyse terminée, vous verrez une liste des logiciels malveillants trouvés et déplacés dans la zone Quarantaine où ils pourront être supprimés ou bien un message indiquant que votre Mac est exempt de logiciels malveillants.

Bitdefender

Conseils pour éviter les virus informatiques

Bien que macOS soit doté de fonctions de sécurité intégrées, la modification de vos habitudes de navigation est un élément important pour rester à l'abri des logiciels malveillants. Voici quelques conseils :

Évitez les téléchargements douteux, en particulier les sites «torrents» tels que BitTorrent.

N’installez que des programmes connus, sûrs ou qui sont disponibles dans la boutique App Store d’Apple.

Envisagez d’installer un programme antivirus complet multiappareil (souvent jusqu’à 5 appareils ordinateur macOS et Windows, tablette et téléphone iOS et Android, avec ou sans réseau virtuel privé VPN) comme Bitdefender, Norton, Avast, etc., offert en essai gratuit avant de passer à l’abonnement. En cas d’infestation et de transfert éventuel sur vos autres appareils, le programme malveillant sera détecté à temps et supprimé.

Maintenez votre système macOS et vos logiciels à jour. En particulier, téléchargez toujours les nouvelles versions de macOS, notamment les mises à jour de sécurité.