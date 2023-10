Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne: un Canadien vise une deuxième victoire consécutive en descente

Premier Canadien à remporter la victoire au Mont-Sainte-Anne depuis Steve Smith en 2013, Finn Iles souhaite de nouveau monter sur la plus haute marche du podium dans la spectaculaire épreuve de descente qui sera disputée, samedi.

Après un titre mondial chez les juniors en 2016 et des victoires au cumulatif de la Coupe du monde en 2016 et 2017, l’ancien skieur qui est né à Banff, mais qui a grandi à Whistler où il a découvert le vélo a véritablement pris son envol dans la classe élite l’an dernier alors qu’il a obtenu quatre podiums, dont sa victoire au Mont-Sainte-Anne, et pris le 3e rang au classement cumulatif.

«Ça serait complètement fou si je pouvais gagner de nouveau au Mont-Sainte-Anne, a exprimé le descendeur de 24 ans qui avait été le dernier à s’élancer lors de sa victoire en 2022. Le parcours convient très bien à mon vélo et à mon style de coureur. Les sections excellentes ont été améliorées et les sections moins intéressantes ont été éliminées, ce qui rend le parcours encore plus le fun.»

Même s’il n’a pas encore goûté à l’ivresse de la victoire cette année, Iles se retrouve au 4e rang du classement cumulatif. Le champion sera couronné au Mont-Sainte-Anne puisqu’il s’agit du dernier arrêt de la saison.

«La priorité est de remporter la victoire et non pas de penser au classement cumulatif, a souligné l’ancien skieur dont le paternel est entraîneur de ski. Ça va être très difficile de terminer au premier rang du classement général. Il faudrait que mes adversaires aient des malchances pour que je puisse me faufiler. Au niveau des mathématiques, mes chances ne sont pas grandes, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en descente.»

Connu sur la scène internationale depuis 2014 alors qu’il avait participé à une compétition à Whistler même s’il était trop jeune de quatre ans qu’il avait d'ailleurs remporté, Iles a retenu l’attention de Red Bull qui l’a signé dans son écurie.

Le Canadien Jackson Goldstone occupe le 3e rang au cumulatif, 46 points devant Iles.

Doublé irlandais

Victorieux à Snowshoe en Virginie la fin de semaine dernière, Oisin O’Callaghan flotte toujours sur un nuage. «C’est encore fou de penser que j’ai remporté ma première victoire en carrière, a-t-il mentionné. Après avoir croisé le fil d’arrivée, je ne réalisais pas que j’avais gagné. Mon coéquipier est venu me voir et m’a dit de regarder le tableau.»

«Ce fut une fin de semaine incroyable pour le vélo de montagne irlandais alors que nous avons réussi le premier doublé de l’histoire de notre pays, de poursuivre O’Callaghan. Nos compatriotes étaient complètement hystériques.» Ronan Dunne a mérité l’argent.

O’Callaghan vivra son baptême du Mont-Sainte-Anne. «J’étais blessé l’an dernier et je n’ai pas participé à l’épreuve du Mont-Sainte-Anne pendant mes années junior.»