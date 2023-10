Des enfants offerts en pâture à des cyberprédateurs

Savez-vous qu’avant 5 ans, un enfant aura 1500 fois son image sur les réseaux sociaux ? C’est le constat que fait une agence britannique spécialisée, notamment en cybersécurité. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Croyez-vous que nous ne sommes pas concernés ?

Dans une étude réalisée par Cyberaide, la centrale canadienne de signalement des cas d’abus pédosexuels sur internet, les constats sont très alarmants. Sur 78 % des photos et des vidéos analysées, on a recensé des enfants de moins de 12 ans, dont 63 % de moins de 8 ans. La majorité des agresseurs sont des hommes et une grande proportion de ces photos et vidéos (69 %) semble avoir été tournée dans une résidence privée. Les agressions sont explicites et extrêmes.

Outre la production et la distribution de pédopornographie impliquant des enfants et des adolescents, on retrouve aussi des productions générées grâce aux nouvelles technologies, telle que l'IA, à partir de banques d’images et de vidéos.

Lorsque vous publiez une photo de votre enfant sur les réseaux sociaux, vous prenez le risque que cela se retrouve sur des sites et des forums pédophiles. Au moins 50 % des photos et vidéos qui s’échangent dans ces espaces proviennent des réseaux sociaux.

Écoutez la chronique de Maria Mourani au micro de Richard Martineau via QUB radio :

Que recherchent les prédateurs sexuels ?

On pense souvent que les prédateurs sexuels sont seulement en quête de contenus explicites. Faux. Ils sont également attirés par le simple sourire de votre belle petite fille de 5 ans ou de votre beau garçon de 8 ans habillé correctement et arborant un charmant sourire près du sapin de Noël.

Ces photos et vidéos anodines sont partagées sur des forums pédophiles et les commentaires associés à ces partages sont très explicites et dénigrants. Un exemple de commentaire sur la photo d’une jeune fille de 11 ans : « Regarder ce visage, elle sait ce qu’elle veut et elle veut être aspergée ». Aucun parent ne souhaite tomber sur ce genre d’utilisation de l’image de son enfant ou sur une capsule pédopornographique.

D’ailleurs, ces forums et ces sites pédophiles sont des points de rencontre pour les prédateurs sexuels. Les échanges de photos, soi-disant anodines, servent à développer leurs réseaux dans le but d’obtenir des contenus plus explicites.

Écoutez la chronique de Maria Mourani au micro de Sophie Durocher via QUB radio :

Sextorsion, un levier d’exploitation sexuelle

La sextorsion est une forme d’extorsion où l’extorqueur force la victime à lui donner de l’argent ou du contenu sexuel. Il l’hameçonne par la manipulation et l’amène à lui transmettre des photos ou des vidéos sexuelles qu’il utilisera par la suite pour la faire chanter. Au cours des six derniers mois, les signalements enregistrés à Cyberaide auraient augmenté de 150 %. Instagram et Snapchat sont les plateformes les plus utilisées par les sextorqueurs pour appâter les mineurs.

La sextorsion est également utilisée par les prédateurs sexuels pour obliger les victimes à les rencontrer hors ligne ou à leur donner plus de contenu pédopornographique.

Vous êtes les premiers protecteurs de vos enfants. Arrêtez minimalement de partager leur image sur les réseaux sociaux.