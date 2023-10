Disney sur glace présente «Tous héros»: une patineuse québécoise parmi les princesses

Toute jeune, Kamille Caron regardait La Belle et la Bête en souhaitant ardemment devenir une princesse. À 21 ans, la patineuse québécoise réalise enfin son rêve grâce à la tournée Tous héros de Disney sur Glace.

« Beaucoup de patineurs rêvent de faire les Olympiques. Moi, ça a toujours été de faire un spectacle comme ceux proposés par Disney sur glace », confie Kamille Caron au bout du fil.

Elle était toute jeune – à peine 18 mois – quand elle a posé ses pieds sur la glace pour la toute première fois. Et dès qu’elle a été en âge d’enfiler des patins, elle savait qu’elle avait trouvé sa passion. Mais jamais elle n’aurait cru un jour croiser les héroïnes de son enfance sur la patinoire.

C’est pourtant ce que la jeune patineuse de 21 ans fait depuis quelques mois déjà avec Tous héros, production à grand déploiement de Disney sur glace. Après avoir été présenté de Porto Rico à Nashville, en passant par Détroit et Charlotte, le spectacle prend l’affiche du Centre Bell à compter de jeudi.

Des représentations en français sont données en alternance avec celles offertes en version originale anglaise.

Photo fournie par evenko

Mickey et compagnie

Petits et grands pourront y retrouver Mickey et sa bande, en plus d’une poignée de princesses de Disney. Les personnages des films La Reine des neiges, Moana et Encanto: La fantastique famille Madrigal se succéderont sur la glace pour revisiter – en condensé – leurs histoires respectives. On entendra alors, bien évidemment, les Libérée, délivrée, Le bleu lumière et Ne parlons pas de Bruno, chansons immortelles tirées des longs-métrages.

Tout au long du spectacle, Kamille Caron assumera différents rôles au sein de la troupe. Elle incarne également Mirabel Madrigal lors de certaines représentations, personnage qui lui permet de sentir les regards des plus jeunes braqués sur elle.

« Le sentiment de voir les étincelles dans les yeux des enfants... c’est indescriptible. L’adrénaline que ça procure va au-delà de celle des compétitions », souffle-t-elle.

En tournée

Une fois les représentations montréalaises terminées, Kamille Caron et la troupe de Disney sur glace mettront le cap vers la Georgie, puis l’Alabama et Los Angeles. En tout, ce sont plus de 25 villes américaines qui seront visitées d’ici avril, moment où le contrat de la Québécoise viendra à échéance.

Elle a tout de même bon espoir de voir celui-ci reconduit pour d’autres dates d’Amérique et peut-être même à l’étranger.

« Ce genre de spectacle est souvent présenté en Europe ou en Asie. Et comme j’adore voyager, la vie de tournée m’intéresse beaucoup. Je commence aussi à apprendre à faire des acrobaties aériennes, alors j’aimerais continuer et pouvoir intégrer ces connaissances dans des spectacles. Je suis confiante pour l’avenir », avance-t-elle.