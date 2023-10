Entrevue avec Andy Summers du groupe The Police: le guitariste qui a changé le destin d’«Every Breath You Take»

Il suffit parfois de bien peu de choses pour changer une chanson ordinaire en un classique indémodable de la culture pop. Parlez-en à Andy Summers, auteur du célèbre riff de guitare qui a évité qu’Every Breath You Take prenne le bord de la poubelle.

Vous avez bien lu. La chanson la plus jouée à la radio dans l’histoire de la musique a failli ne jamais sortir des studios d’enregistrement de l’album Synchronicity, en 1983.

« Elle allait être mise sur une tablette », se souvient Andy Summers, qui s’est entretenu avec Le Journal avant ses concerts solos à Montréal et Québec, vendredi et samedi.

En cause ? Le profond désaccord entre Sting et Stewart Copeland à propos de la direction que devait prendre le titre.

« Personne ne s’entendait. C’est quand j’ai joué ma partie de guitare que tout a changé. Immédiatement, notre gérant a décidé que ce serait le premier extrait. »

Quarante ans plus tard, la chanson en est rendue à 1,5 milliard d’écoutes en ligne, des chiffres qui sont habituellement l’apanage de vedettes contemporaines comme Taylor Swift ou The Weeknd. « Mon Dieu, c’est moi, s’exclame Summers quand on lui passe la remarque. J’ai créé ce riff immortel qui a propulsé la chanson. »

Ses versions des chansons du groupe

Malgré l’affection du musicien pour Every Breath You Take, tout indique qu’elle ne sera pas au programme lors des escales québécoises de sa tournée The Cracked Lens + A Missing String.

Si l’on se fie à ses concerts récents, on pourrait cependant entendre ses relectures de Roxanne, Message in the Bottle et Spirits in the Material World, en plus d’autres reprises et de quelques chansons de son répertoire solo.

Préférerait-il ne plus jouer du tout les chansons des Police ? « Bien, elles sont en quelque sorte mon héritage, alors ça ne me dérange pas vraiment. J’aime la façon dont je les joue. »

Musicien et photographe

Tel qu’il a été conçu, le spectacle d’Andy Summers met en lumière son autre passion. En plus de la musique, le guitariste maintenant âgé de 80 ans, est un adepte de la photographie.

« Je montre des séries de photos que j’ai prises partout dans le monde, au Japon, en Chine et en Inde particulièrement, et je joue de la guitare sur les images. Je raconte des histoires », explique celui qui a commencé à s’intéresser à la photo quand The Police a connu le succès.

À cette époque, il fallait acheter un magazine pour voir des photos de son artiste favori. Aujourd’hui, tout est à un clic. Vivons-nous dans un monde où il y a trop d’images ?

« Oui et c’est devenu un incroyable fardeau que tout doive se retrouver toujours en ligne. Je dois mettre mon compte Instagram à jour continuellement. On ne faisait pas ça avant. Nous faisions de bonnes chansons, de bons albums et on allait les jouer. »

Andy Summers est en concert au National de Montréal, le 6 octobre, et au Palais Montcalm de Québec, le 7 octobre.