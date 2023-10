Après François Legault, la souveraineté reviendra au menu

On a évidemment raison de dire que le résultat dans Jean-Talon est un très sérieux avertissement pour la CAQ et marque le retour en force d’un PQ enterré prématurément (encore !).

Mais voyons plus loin.

Imaginons

La CAQ est une coalition bancale de souverainistes et de fédéralistes. Ils ne s’apprécient guère.

Deux facteurs les tiennent ensemble : leur chef et le goût du pouvoir.

Un jour, M. Legault, déjà le doyen de l’Assemblée nationale, partira.

Ce jour lancera une lutte à finir entre fédéralistes et souverainistes au sein de la CAQ.

La tension est déjà là, très visible, mais demeure gérable en raison de l’ascendant de M. Legault.

Quelle aile remportera cette épreuve de force ?

Il me semble assez évident que ce sera l’aile fédéraliste, présentement incarnée par les Guilbault, Fitzgibbon, Girard, LeBel, etc., plus dominants que les Drainville et Jolin-Barrette.

Que feront alors les perdants de cette épreuve de force ?

Ils continueront à ronger leur frein, à mettre sous l’oreiller leurs convictions profondes ?

Le goût du pouvoir ne sera pas un liant aussi puissant qu’il l’est maintenant : l’usure se sera installée, Ottawa demeurera impérial et inflexible, et le PQ sera beaucoup plus menaçant.

Il serait parfaitement raisonnable que ces souverainistes frustrés de la CAQ veuillent redéployer leurs ailes, retrouver de l’oxygène.

Leur place naturelle, logique, c’est la maison ancestrale des souverainistes, le PQ, qui les accueillera les bras ouverts s’il a deux sous de bon sens.

Mais attendez, ce n’est pas fini.

Le PLQ actuel est en déroute. Il y a plus de chevreuils à Longueuil que de libéraux dans le Québec francophone.

Ce n’est pas la rédaction d’une constitution qui relancera un parti tenu en otage par des anglophones et des allophones qui n’accepteront pas les prises de position qui pourraient relancer le PLQ chez les francophones.

Bref, la table serait mise pour un rapprochement entre l’aile fédéraliste qui dominera la CAQ et ce qui reste du PLQ, qui est ultra-fédéraliste.

Vous voyez donc le résultat : on retrouverait les deux pôles classiques de notre vie politique.

D’un côté, les souverainistes, que leur nouvelle maison s’appelle PQ ou autre chose, et de l’autre côté, les fédéralistes, que leur maison soit une CAQ ou un PLQ 2.0.

Qui ?

On peut trouver cela agaçant ou séduisant ou logique ou frustrant ou ce que vous voulez, mais ce ne serait que la confirmation d’une vieille, vieille, vieille vérité : quand un problème politique est réel, il est rare qu’il disparaisse de lui-même et il tend à réapparaître.

Or, la question des rapports entre le Québec et le Canada reste un vrai problème non réglé.

Évidemment, ce scénario tomberait à l’eau si les caquistes trouvaient l’oiseau rare permettant de garder ensemble fédéralistes et souverainistes.

Mais même là, pour combien de temps et pour faire quoi ?

La CAQ n’aura peut-être été qu’une parenthèse dans notre histoire.