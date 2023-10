Faire «des pieds et des pieds» chez les Alouettes

Il y a l’expression « faire des pieds et des mains », qui signifie « se démener pour accomplir quelque chose ». Dans le cas des Alouettes, ils ont plutôt fait des pieds et des pieds pour l’emporter contre le Rouge et Noir, le week-end dernier, à Ottawa.

Ces deux mêmes équipes s’affronteront à nouveau lundi au stade Percival-Molson, mais avant de s’attarder à ce prochain match, je veux absolument revenir sur certains jeux ayant eu lieu durant la victoire de 31 à 15 des Alouettes, samedi dernier, dans la capitale fédérale. Non mais, quel match bizarre !

• À lire aussi : Les Alouettes se qualifient pour les séries éliminatoires de la LCF

• À lire aussi : « Flash » Dequoy dans une nouvelle réalité

Les pieds à l’honneur ont donc été ceux de Jeshrun Antwi et de Joseph Zema. Le premier a exécuté parfaitement un jeu préparé alors qu’il a botté rapidement le ballon derrière la ligne de mêlée pour ensuite le récupérer immédiatement de l’autre côté. La séquence, qui exploitait les règles de la Ligue canadienne de football, avait été savamment planifiée par l’équipe d’entraîneurs. Il suffisait de sortir ce jeu au moment opportun. En réussissant le coup, les Alouettes ont-ils ouvert la boîte de Pandore ? Est-ce que d’autres équipes pourraient tenter à leur tour un tel jeu d’ici la fin de la saison ? Peut-être. Ce jeu n’est pas une nouveauté, mais il se doit d’être bien exécuté, comme l’a fait Antwi.

Zema s’est pour sa part servi de son pied pour enlever le ballon à un adversaire de manière plutôt inusitée. Il était en train de tomber au sol quand, dans un geste de désespoir, il a ainsi fait perdre le ballon à Brandin Dandridge sur un long retour. Régis Cibasu a alors récupéré l’objet au vol. Dans ce cas-ci, il y a certainement eu un peu de chance, mais c’est le type de revirement qui peut venir assommer carrément l’ennemi.

David Côté inquiète

Le seul pied qui a moins bien servi les Alouettes, samedi, c’est celui du botteur québécois David Côté. Ce dernier a raté deux placements, mais il aura la chance de se reprendre, lundi, encore une fois contre le Rouge et Noir. Cette partie devrait justement servir au club montréalais pour nettoyer certains aspects de son jeu, dont les unités spéciales. Autrement, il faut s’attendre à ce que les Alouettes utilisent leurs joueurs réguliers puisque Montréal, qualifié pour les éliminatoires, doit encore obtenir l’avantage à domicile en vue de la demi-finale de la section Est.

Pendant ce temps, le Rouge et Noir, avec une fiche de 4-11, commencera tranquillement ses auditions pour identifier les joueurs qui pourraient revenir avec l’équipe, la saison prochaine. Les Alouettes doivent être préparés à un peu n’importe quoi.

Hommage à Carl Brennan !

Chez les joueurs de l’équipe d’Ottawa, le joueur de ligne offensive Cyrille Hogan-Saindon fait l’objet d’un reportage du Journal. J’en profite pour saluer son travail, sa persévérance, mais aussi pour rappeler le formidable boulot qu’accomplit l’entraîneur Carl Brennan pour développer de bons joueurs à cette position chez le Rouge et Or de l’Université Laval.

Parmi tant d’autres au fil des ans, Hogan-Saindon est l’un de ses anciens étudiants ayant fait leur place dans la LCF, tout comme Philippe Gagnon, fier porte-couleurs des Alouettes.

Propos recueillis par Benoît Rioux