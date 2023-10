Frappes turques sur des cibles kurdes en Syrie: deux morts

Deux personnes ont été tuées jeudi dans des frappes de drones turcs contre des cibles dans le nord-est de la Syrie sous contrôle des Kurdes, menées en représailles à un attentat à Ankara, a indiqué une ONG.

L'une des frappes sur la région de Hassaké a visé une voiture, tuant deux personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et disposant d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre.

Le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS, une coalition dominée par les Kurdes et soutenue par les États-Unis), Farhad Chami, a confirmé à l'AFP qu'une voiture avait été visée, sans donner de bilan.

Dans une autre frappe, «des drones turcs ont ciblé une usine au nord de Hassaké, faisant trois blessés parmi les ouvriers», a-t-il ajouté.

Il a fait état de survols intensifs de zones contrôlées par l'administration kurde autonome dans le nord-est de la Syrie, «après les menaces turques».

La Turquie mène depuis dimanche des frappes contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, en représailles à un attentat dimanche à Ankara revendiqué par le PKK et dans lequel deux policiers ont été blessés.

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a affirmé que les auteurs de l'attaque avaient été formés en Syrie, menaçant de représailles les combattants kurdes en Syrie, que la Turquie accuse d'être liés au PKK.

Le chef des FDS, Mazloum Abdi a démenti mercredi ces accusations, affirmant que «la Turquie cherche des prétextes pour légitimer ses attaques en cours contre notre région et lancer une nouvelle agression militaire».

Dans un communiqué, le Parti de l'Union démocratique (PYD, kurde) a affirmé jeudi que «les déclarations du ministre turc équivalent à une déclaration de guerre».

Il a appelé la coalition internationale antijihadiste à «prendre position» et se tenir à ses côtés.

La branche armée du PYD, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), a été le fer de lance de la lutte contre le groupe État islamique dans le nord de la Syrie avec l'appui des États-Unis.

«Dorénavant, toutes les infrastructures et les installations, notamment énergétiques, appartenant au PKK et aux YPG (Unités de protection du peuple kurde, NDLR) en Irak et en Syrie constituent des cibles légitimes pour nos forces de sécurité», a averti M. Fidan.

«Je conseille aux parties tierces de se tenir à distance des lieux et des personnes affiliés au PKK et aux YPG», a-t-il ajouté.

Les forces kurdes jouissent toujours de l'appui de Washington qui déploient des centaines de soldats dans le nord-est de la Syrie.

La région contrôlée par l'administration autonome kurde est régulièrement visée par des attaques de drones turcs.

Entre 2016 et 2019, la Turquie, qui déploie également des soldats dans le nord de la Syrie, a effectué trois opérations d'envergure contre les forces kurdes.