Jennifer Lopez complexée après avoir accouché de ses jumeaux

Jennifer Lopez a eu du mal à accepter son corps après avoir donné naissance à ses jumeaux.

• À lire aussi: Jennifer Lopez partage de nouvelles photos de son mariage avec Ben Affleck

Remettant à la coach Tracy Anderson le prix Outstanding Achievement in Fitness lors des Daytime Beauty Awards, dimanche, la supervedette a raconté que celle-ci l'avait aidée à surmonter ses problèmes d'image corporelle à la suite de la naissance de ses jumeaux, Max et Emme, en 2008.

« J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, revisitant les versions passées de moi-même pour embrasser pleinement le moi d'aujourd'hui, a-t-elle déclaré dans son discours, selon E! News. Et je me souviens à quel point Tracy m'a inspirée et encouragée à célébrer chaque version de mon corps au fil des ans et à continuer à m'élever à mesure que ma propre vie et mes besoins changeaient. »

Elle a poursuivi : « Je l'ai appelée à un moment où je me sentais complexée et incertaine, me demandant si je reviendrais un jour à ce que j'étais avant, comme le font la plupart des nouvelles mamans après l'accouchement... Elle est entrée dans ma vie et m'a aidée à accepter le nouveau moi et m'a aidée à être et à réaliser que je pouvais être plus forte que jamais auparavant. »

Notant qu'il n'y avait « aucune folie dans ses méthodes, seulement 25 ans de pur dévouement envers ses clients et leur santé », Jennifer Lopez a conclu : « Tracy Anderson se distingue comme la créatrice originale dont les méthodes et le dévouement à son métier la maintiennent au sommet de son art. »

Jennifer Lopez élève Max et Emme avec son ex-époux Marc Anthony, à qui elle a été mariée de 2004 à 2014.