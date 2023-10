L’absence du gouvernement Trudeau de l’Afrique risque de nous coûter très cher!

Quelle est la doctrine internationale du gouvernement Trudeau ? Quels sont les objectifs du Canada à l’étranger ? Poser la question c’est y répondre.

Le Canada est devenu un état quérulent. Il entretient des conflits avec la Chine, la Russie, l’Inde, la Turquie et l’Arabie saoudite. Jusqu’à l’élection de Joe Biden, les relations avec Donald Trump étaient tendues et conflictuelles.

Le Canada se chicane, et on ne sait même pas pourquoi. On ne connaît pas son agenda, ses objectifs et sa stratégie. Il est de tous les combats où il n’a rien à gagner et brille par son absence auprès des régions à haut potentiel.

Notamment l’Afrique.

Quel pays est membre du Commonwealth ET de la francophonie ? Quel pays n’a pas de passé colonial à se faire pardonner ? Quel pays a contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud ? Quel pays compte, parmi ses citoyens, de nombreux ressortissants africains ?

Le Canada. Vous l’aurez compris.

Alors que la Chine gagne du terrain en Afrique, investissant massivement, concluant des alliances stratégiques et soutenant le développement d’une région en pleine ébullition, le Canada se fait varloper par l’Inde.

Alors que la France est en train de perdre du terrain en Afrique, que son président, Emmanuel Macron, se fait remettre à sa place par bien des dirigeants africains qui en ont marre du réflexe colonialiste français, le Canada ne fait rien pour prendre plus de place et développer plus de liens.

Qu’on se comprenne bien, l’Afrique n’est pas le continent dépeint depuis plusieurs décennies comme étant pauvre, affamé et dénué de toute richesse. Loin de là. L’Afrique abrite 30 % des réserves de minéraux critiques du monde, dont celles indispensables au développement des nouvelles technologies vertes, comme la batterie.

Alors que toutes les économies cherchent à prendre le virage vert, que la course aux investissements dans les industries de technologies propres bat son plein, l’approvisionnement en matière première est le nerf de la guerre. Mais cela commence par le développement de liens politiques de confiance et par le développement d’une confiance mutuelle menant à des ententes commerciales. Rien de tout cela n’est entamé au Canada. Quel gâchis.