Le cellulaire interdit en classe d’ici la fin décembre: «mieux vaut tard que jamais»

Des acteurs du réseau scolaire se réjouissent de l’interdiction du cellulaire en classe, décrétée officiellement par Québec mercredi six semaines après en avoir fait l’annonce, et s’attendent à une augmentation des saisies de téléphones intelligents dans les écoles.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a transmis mercredi au réseau scolaire sa directive ministérielle, en donnant aux écoles jusqu’à la fin décembre pour s’y conformer.

La directive bannit «les cellulaires, écouteurs et autres appareils mobiles personnels» des classes des écoles publiques et des centres de formation professionnelle.

Comme prévu, des exceptions sont toutefois permises si l’enseignant demande aux élèves d’utiliser leurs appareils pour des raisons pédagogiques ou si l’état de santé ou les besoins particuliers d’un élève le justifie, peut-on lire.

«Mieux vaut tard que jamais», lance Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).

Ce dernier aurait toutefois préféré que Québec serre la vis d’un cran, en interdisant aussi l’utilisation pour des raisons pédagogiques en classe.

«On pense qu’avec les outils que l’on a présentement dans nos écoles, on est capable de répondre à ce besoin-là sans avoir à utiliser le cellulaire», affirme M. Prévost.

Des téléphones à confisquer

C’est le conseil d’établissement de chaque école qui devra mettre en place «des moyens», en collaboration avec le centre de services scolaires, pour faire respecter cette interdiction, peut-on lire dans la directive transmise hier.

Les écoles auraient intérêt à préciser dans leur code de vie les conséquences en cas de non-respect de la règle, «qui peuvent aller jusqu’à la saisie du cellulaire», afin de ne pas s’exposer à d’éventuelles contestations de la part des parents, indique M. Prévost.

«On n’aura pas le choix si on veut que ça fonctionne», lance-t-il, puisque des élèves pourraient être tentés de «tester le système».

Le président de la FQDE s’attend d’ailleurs à une augmentation des saisies de téléphones intelligents dans les écoles lorsque la règle sera en place.

«Bonne nouvelle»

À la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), qui représente la majorité des profs des écoles primaires et secondaires de la province, on se réjouit de cette «bonne nouvelle».

Au printemps, un sondage réalisé auprès de ses membres avait démontré que 92% d’entre eux étaient favorables à l’interdiction du cellulaire en classe.

«Partout au Québec, on vient dire que cette diversion-là, ce dérangement-là n’est plus permis sauf si l’enseignant au niveau pédagogique veut l’utiliser», affirme sa présidente, Josée Scalabrini.

«Ç’a été long avant de sortir la directive, l’année scolaire est commencée, mais allons maintenant nous concentrer sur les autres grandes priorités en éducation, parce qu’il y en a plusieurs présentement», ajoute-t-elle.

De leur côté, les profs des écoles privées sont «déçus», puisqu’ils avaient demandé au gouvernement Legault de bannir aussi les cellulaires dans leurs établissements, ce qui n’est pas possible sur le plan légal, avait rétorqué le cabinet du ministre Drainville.

«On aurait aimé qu’il le suggère à tout le moins», affirme Stéphane Lapointe, président de la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP).

Même si le cellulaire est interdit en classe dans une très grande majorité d’écoles privées, «encore faut-il que la règle soit appliquée», ajoute M. Lapointe.

Le personnel des écoles privées est par ailleurs préoccupé, de manière plus large, par la place très grande qu’occupent les écrans dans la vie des élèves.

«On pense que c’est un problème plus large (que l’utilisation du cellulaire en classe). C’est l’arbre qui cache la forêt», lance le président de la FPEP, en faisant référence notamment à la dépendance aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux, qui entraînent beaucoup d’anxiété et de conflits parmi les élèves.

«Il faut mettre aussi au jeu les parents dans cette équation», ajoute M. Lapointe, qui y voit un «véritable problème de santé publique».