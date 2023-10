L’étoile (pâlie) de Québec solidaire

On n’a pas fini de décortiquer cette élection partielle pas comme les autres. À 44 % des voix, l’ampleur de la victoire du Parti Québécois dans Jean-Talon en est la part la plus visible. Idem pour la défaite cinglante de la CAQ.

S’y ajoute maintenant le déterrement surprise du troisième lien par le premier ministre François Legault. Lequel, au lieu de permettre une analyse plus sérieuse des raisons profondes de la défaite, réussit à braquer tous les projecteurs sur un projet qui, on le sait pourtant, ne se fera jamais.

Du pain et des jeux, comme disait l’autre... On parle toutefois peu de Québec solidaire. Or, dans Jean-Talon, il a terminé au troisième rang alors qu’aux élections du 3 octobre 2022, il était au deuxième rang.

Inquiétant pour QS

Plus inquiétante encore pour QS est l’ampleur même de la victoire du PQ dans Jean-Talon. Surtout qu’elle s’inscrit dans la montée du PQ depuis un an.

Depuis le 3 octobre 2022, le PQ est passé de 15 % des voix à 22 % des intentions de vote. Un gain de 7 points. À l’opposé, QS est passé de 15,43 % à 17 %. Un gain modeste d’un point et demi.

Pour les solidaires, une conséquence majeure de cette tendance est qu’elle met fin à l’image de QS comme étant la « vraie » opposition à la CAQ.

Cette image, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS, tentait très fort de la projeter depuis deux ans. Le PQ et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, la lui ont ravie. Du moins, pour le moment.

Vole en éclats

Du même coup, ça met fin à la stratégie miroir de François Legault, qui, depuis deux ans, prenait tout autant plaisir à traiter Gabriel Nadeau-Dubois comme s’il était son principal adversaire.

Dans cette valse à deux, GND, on s’en souviendra, avait même qualifié M. Legault d’imitation de Duplessis. Et M. Legault l’avait traité de woke.

La stratégie de François Legault, il faut le dire, était habile. Il savait en effet que QS ne poserait jamais la moindre menace électorale à la CAQ.

Avec la victoire du PQ dans Jean-Talon et la consolidation de sa montée au deuxième rang dans les intentions de vote au Québec, cette stratégie est maintenant chose du passé.