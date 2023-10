«L'exorciste: Le croyant»: Un film d'horreur sans âme et sans saveur

Malgré une prémisse intrigante, L’exorciste : Le croyant fera perdre la foi aux plus ardents défenseurs de la célèbre saga d’horreur. Celle-ci semble officiellement condamnée à se doter de suites sans saveur et, ironiquement, sans âme.

On l’avoue d’entrée de jeu, on avait peu d’espoir que le cinéaste américain David Gordon Green arrive à insuffler une touche de fraîcheur à la franchise aujourd’hui cinquantenaire. Son travail sur la tout aussi cultissime série Halloween avait été décrié par plusieurs, laissant un goût amer dans la bouche des fans. Et l’histoire se répète malheureusement avec son ajout d’une sixième pierre à l’édifice qu’est L’exorciste.

Ses intentions, du moins sur papier, paraissaient nobles. Il avait même réussi à convaincre Ellen Burstyn de revenir prêter ses traits à Chris MacNeil, personnage qu’elle avait remisé depuis le tout premier film, en 1973. On y voyait là une promesse de rigueur de la part du cinéaste, autant dans son traitement de l’œuvre sacrée que du respect pour la franchise et à ses personnages. Hélas, non.

Double exorcisme

Cette fois-ci, ce sont deux jeunes adolescentes qui constituent le cœur de l’intrigue, les amies Angela et Katherine. Disparues depuis trois jours entiers, elles sont finalement retrouvées moins saines que sauves, visiblement transformées durant leur absence inexplicable.

S’ensuivra ensuite une série de clins d’œill à l’œuvre initiale – rotation céphalique incluse – et de rebondissements horriblement convenus et prévisibles. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de croire que David Gordon Green a, volontairement ou non, édulcoré son propos. Les aspérités de son propos ont été polies à outrance au profit d’un récit ultra léché, mais dénué de tout élément transgressif ou choquant.

Exit les images puissantes, les climats de tension insoutenables et les obscénités proférées par une gamine possédée, tous des éléments qui avaient contribué à canoniser le film de William Friedkin. Alors que ce dernier a buriné dans notre imaginaire collectif ses plans et répliques, son équivalent contemporain livre un récit générique et fade qui n’a aucune chance de marquer les esprits.

Dignes héritières de Linda Blair

Heureusement, tout de même, que L’exorciste : Le croyant peut compter sur des interprètes particulièrement investis, à commencer par ses deux jeunes protagonistes. Lidya Jewett et Olivia O’Neill s’avèrent franchement convaincantes et incarnées, à l’instar de la jeune Linda Blair d’antan. Même chose pour Leslie Odom Jr., particulièrement efficace dans la peau d’un père monoparental désespéré.

Quant à Ellen Burstyn, elle a beau être dans une forme exceptionnelle, le traitement réservé à son mythique personnage, lui, est pratiquement blasphématoire tant il est répréhensible.

Visiblement, les prières des fans n’ont pas été entendues. Espérons qu’elles le soient pour The Exorcist : Deceiver, autre suite signée David Gordon Green, confirmée et attendue sur nos écrans au printemps 2025.

L’exorciste: Le croyant ★★☆☆☆