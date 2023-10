LNH : Juuse Saros n’est vraiment pas à la veille de quitter Nashville

Le gardien des Predators de Nashville Juuse Saros a encore deux années de contrat à écouler et les autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) espérant l’acquérir en 2025 par le biais du marché des joueurs autonomes risquent d’être déçues.

Depuis ses débuts dans le circuit Bettman, le choix de quatrième tour des «Preds» au repêchage 2013 est solide comme le roc. Il a toujours maintenu un taux d’efficacité égal ou supérieur à ,914 pour une saison complète, récoltant 38 victoires en 2021-2022, puis 33 autres lors de la campagne subséquente. L’organisation a reconnu son potentiel en lui accordant un pacte de quatre ans et de 20 millions $ en août 2021 et à 28 ans, il a sur papier plusieurs bonnes campagnes à offrir.

Aussi, le directeur général Barry Trotz sait pertinemment bien qu’il a intérêt à prolonger l’entente de Saros dès qu’il pourra s’exécuter, soit à compter du 1er juillet 2024. D’ailleurs, il n’est pas question de le laisser filer au profit de la concurrence.

«J’ai déjà contacté [l’agent du portier] Kevin App et son groupe afin de connaître leur opinion sur la négociation, a affirmé le DG au site The Athletic. Je pense qu’il est un gardien spécial. Il a évidemment créé sa propre légende. Nous sommes bénis d’avoir eu droit à d’excellentes performances devant le filet à Nashville. Cela a commencé avec Tomas Vokoun. Ensuite, il y a eu Pekka Rinne et souhaitons que ce soit Juuse dans le futur.»

Une muraille

Trotz est bien placé pour évoquer les anciens gardiens Vokoun et Rinne, qu’il a dirigés à titre d’entraîneur-chef. Et Saros a suivi leurs traces en se hissant parmi les meilleurs de sa profession. L’an dernier, il a affronté 2099 tirs, un sommet dans la LNH, mais il a présenté une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux de ,919. En revanche, il a été incapable de mener les siens en séries.

À Nashville, Andrew Brunette a pris la place de John Hynes derrière le banc et misera sur Saros pour ramener les Predators en éliminatoires. Le club a vécu l’affront de l’exclusion une première fois depuis 2013-2014.

