Mauvais médicament: une mère enceinte de jumeaux avortée par erreur

Une mère enceinte de jumeaux qui rêvait d’agrandir la famille au point de s’être tournée vers la fécondation in vitro aurait été avortée par erreur après que sa pharmacie ait confondu un médicament pour stimuler les hormones et une pilule d’avortement.

«Tout ce pour quoi j'avais travaillé dur à ce stade était juste terminé. J’ai mis ma vie entre les mains de [la pharmacie] CVS [...] Ils ont juste tué mes bébés. Les deux parce que j’avais transféré deux embryons», a déploré Timika Thomas en entrevue avec «8 News Now» mercredi.

Cette semaine, le Conseil de pharmacie du Nevada a sanctionné deux pharmaciens après s’est penché sur l’histoire de la mère de famille de quatre enfants, dont l’avortement-surprise était survenu en 2019, selon le média américain.

Pour aider à stimuler sa grossesse après des difficultés et un long parcours coûteux dans une clinique de fécondation in vitro, Timika Thomas s’était rendue dans une pharmacie de la chaîne CVS, située dans le nord de Las Vegas, pour récupérer un stimulant d’hormones prescrit par son médecin.

Sauf qu’à la place, les pharmaciens lui auraient remis une pilule d’avortement, qui auraient causé de douloureuses et sévères crampes à la femme enceinte.

C’est en cherchant le nom du médicament en ligne, révélant qu’il était principalement utilisé pour les avortements, que la femme aurait compris qu’elle allait perdre ses bébés.

Les deux pharmaciens ont reconnu de leur côté avoir fait défaut de consulter la patiente en lui remettant l'ordonnance et d’avoir manqué l’erreur commise par d'autres techniciens, en dénonçant au passage un régime de travail rapide impliquant une importante charge de travail malgré un personnel réduit, pour respecter certains «paramètres», a indiqué l’une des deux, selon «8 News Now».

«C’est une erreur humaine. C’était juste une erreur humaine et je suis tellement désolée», a-t-elle poursuivi, la voix brisée par l'émotion, selon le média américain.

Les deux pharmaciens ont reçu une amende et ont été placés en probation, tandis que la compagnie CVS aurait écopé de l’amende la plus élevée pour ce genre de cas, établie à 10 000 $ US.