Mon fils patine, mais ne parle pas beaucoup

Je suis un bon admirateur du Québec. Ce n’est pas parfait et j’aimerais payer moins d’impôt, mais je ne me plains pas. Je me trouve tellement chanceux de vivre ici, surtout à Québec.

Mais là, je suis gêné pour mon beau Québec. C’est plutôt personnel comme situation, mais j’ai décidé de publier cette chronique en espérant qu’elle puisse aider à faire bouger les choses afin que d’autres parents ne vivent pas le même problème que notre famille. Pour nous, il commence à être trop tard.

Mon plus vieux fiston a 3 ans. Il est fantastique. Il est en forme, va dans un CPE formidable, capote sur Pat'Patrouille, les autos, la musique et les Mini-Wheats. Il est même capable de patiner (en fait, de se tenir debout sans tomber) ! Il en est très fier.

L’hiver, on profite des patinoires extérieures. C’est gratuit, on est chanceux. Et l’été, on profite des nombreux parcs. C’est gratuit, on est chanceux. Quand il fait de la fièvre, on va à la clinique et tout le monde s’occupe de lui. C’est gratuit, on est chanceux.

Mais mon fils ne parle pas beaucoup. Il aura 4 ans bientôt et il a dit son premier vrai mot il y a un peu plus d’un an. C’est un retard important.

Moins chanceux

Et pour ça, on est beaucoup moins chanceux. Nous n’avons pas d’aide du système de santé. J’aimerais bien plus que mon fils soit capable de se faire comprendre plus facilement qu’il soit capable de patiner. Et lui aussi.

Le Devoir a fait un excellent dossier en mai dernier sur ce problème qui touche des milliers d’enfants au Québec. Les délais d’attente sont épouvantables.

Le Québec a lancé il y a quelques années le programme Agir tôt, justement pour aider un enfant comme mon fils.

Ce programme « vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficultés dans le développement d’un enfant afin de l’orienter vers les bons services rapidement », écrit le ministère de la Santé concernant Agir tôt. Le langage, la motricité et le développement global sont pris en compte pour détecter rapidement les troubles chez les enfants et commencer rapidement un accompagnement.

« Plus on détecte tôt, meilleures sont les chances de régler les problèmes », a dit le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, à TVA Nouvelles l’an dernier.

Bref, c’est merveilleux, ce programme.

Dès que nous avons commencé à reconnaître que notre fils avait un certain retard de langage, nous avons consulté un pédiatre qui a inscrit notre fils à ce programme. C’était en octobre 2021. Notre garçon avait 20 mois.

Il aura donc 4 ans dans quelques semaines et combien de professionnels de la santé l’ont rencontré dans le cadre du programme ? Zéro.

Ça fait 24 mois. Il faut « agir tôt » et ça fait deux ans...

Le double

Pourtant, le ministre Carmant disait l’an dernier que les délais pouvaient varier entre trois mois et un an, ce qui était déjà « très long », à son avis. Pour nous, c’est le double.

Je me dis qu’au moins, rendu là, quand mon fils aura un enfant, il pourra peut-être prendre la place qu’il a réservée.

Évidemment, entre-temps, ma conjointe et moi, on s’arrange, on agit, même si on n’a parfois aucune idée si on fait bien ça. Comme tous les parents avec leur plus vieux, on est des recrues.

On va au privé, nous avons de l’aide à la garderie, on lit tout ce qu’on peut, on compte sur beaucoup de bonnes personnes qui nous aident. Et fiston fait de grands progrès. Mais c’est dommage. Ce programme, inaccessible pour nous, semblait parfait pour aider notre petit garçon.

Je sais qu’ils sont débordés et qu’on manque de monde. Mais je suis gêné pour mon beau Québec. Je pensais qu’il allait mieux s’occuper de mes enfants.